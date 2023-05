Fernando, el gladiador sanjuanino que lucha contra la violencia de género

Fernando Alberto Cartofiel, es un reconocido profesor y entrenador de defensa personal sanjuanino, habló sobre la importancia de erradicar la violencia de nuestra sociedad. En una entrevista reciente con Diario 13, destacó que la violencia es un flagelo que afecta a muchas personas en todo el mundo, y que es necesario tomar medidas para combatirla.

Según Jorge, la defensa personal es una herramienta valiosa para protegerse de la violencia, pero también es importante abordar las causas subyacentes de la misma. Él cree que la educación y la conciencia son clave para prevenir la violencia y fomentar una cultura de paz.

"La violencia hacia la mujer siempre ha existido en el mundo y sus orígenes son sociales, culturales, psicológicos y sobre todo educativos. Hoy que podemos visibilizarlo un poco más, nos asombramos por la cantidad de casos. Pero lo que la gente no repara es que en lugar de disminuir continúan en aumento", afirmó el entrenador. Entre las causas de ésta problemática social, destaca que existe, insuficiente educación, porque a los niños se les debería enseñar desde la infancia temprana a respetar y cuidar a las mujeres. También, un Estado que abarque todas las necesidades, porque si bien ha creado Ministerios, Oficinas, Departamentos de protección hacia la mujer y diversidad de géneros, no se ven cambios significativos. Además, según afirma Jorge, no brindan el apoyo suficiente, contención y resguardo necesarios para las víctimas de violencia. Finalmente, el entrevistado destacó que el Código Penal, no ha sido modificado para ser más riguroso y brindar penas más duras hacia los abusadores o golpeadores, esto contribuye a que el nivel de violencia no se detenga.

Cabe destacar que Fernando, tiene más de 32 años dedicados a las Artes Marciales, enseñando tanto a civiles como a las Fuerzas de Seguridad de diferentes países y brindando Seminarios por toda Latinoamérica. Y cumplió 10 años, entrenando a mujeres. Él es un firme defensor de la no violencia y ha dedicado su vida a ayudar a las personas a protegerse y a vivir en paz, según comentaron allegados de su asociación.

Por otro lado, tras consultarle al instructor, acerca de la situación sanjuanina respecto a la violencia. Él afirmó que es una de las provincias que encabeza el país los casos de Violencia de Género y Femicidios. Además, destacó que en 2022 nuestra provincia cerró con 8.700 casos registrados de Violencia hacia las mujeres, lo que considera una cantidad impresionante y preocupante.

"En San Juan las estadísticas indican que 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en sus vidas de una u otra manera", expresó.

En su academia, él ofrece a sus alumnas, un enfoque práctico y efectivo abocado a la defensa personal para mujeres, basado en la experiencia y conocimientos del profesor Cartofiel. El objetivo que persigue es empoderar a las mujeres, para que puedan defenderse en situaciones de riesgo, a la vez que favorecer su confianza y su autoestima, según comenta el entrenador.

"Como entrenador de defensa personal, mi objetivo es enseñar a las personas cómo protegerse a sí mismas y a sus seres queridos, pero también creo que es importante trabajar juntos para eliminar la violencia de nuestras comunidades".

Todas aquellas personas que quieran contactarlo y sumarse a sus entrenamientos pueden hacerlo a través de los siguientes contactos: Pueden hacerlo por las redes sociales:

- Facebook Personal: @SenseiCartofiel

- Página Facebook: @DefensaPersonalFemeninaArgentina

- Instagram:

@defensapersonalfemeninaarg

- Wtsp: +54 9 2644856171

Finalmente, Cartofiel, dejó un mensaje a la población femenina, reconociendo las necesidades y dificultades que atraviesan en estos años.

"Mujeres, por favor no se crean más el cuento de que son: "el sexo débil"! Por el contrario ese es un invento de algunos hombres, por el miedo al increíble potencial de ustedes! Los hombres suelen ser más grandes, pesados y con músculos. Pero las mujeres biológicamente son más fuertes, rápidas, resistentes, toleran más el dolor, se concentran mejor, etc. Ustedes son increíbles y tienen que quitarse el miedo y ese rótulo que les impusieron alguna vez!! Vayan a probar una clase! Vayan y descubran de todo lo que son capaces y les aseguro que se sorprenderán!!!! Un fuerte abrazo", concluyó el entrenador.