Donación de sangre en San Juan: con algo de mejoría, pero no lo ideal

Recientemente se llevó adelante en el Hospital de Barreal la primera campaña de donación voluntaria de sangre de este 2023 en la provincia. Alfredo Laplagne, al frente del IPHEM, dialogó con Diario 13 y analizó la realidad en San Juan de este acto desinteresado que contribuye a salvar vidas.

"Hasta el viernes de la semana pasada veníamos manejando más o menos entre 150 y 170 unidades de glóbulos rojos para la provincia. Pero venimos de 50 a 100 así que ese número es una mejoría, no es lo ideal", comenzó explicando Laplagne.

En el marco de las campañas de colectas de sangre, el Director explicó que "tenemos un cronograma fijo y vamos sumando todas las ONG o entidades en el año. Tenemos por semana de 1 a 3 colectas, o a veces más depende de como venga".

Detalló que en este mes de mayo "la primera se hizo en Barreal, pero este martes estamos en Jáchal, el 17 estamos en el Instituto Santa María que s el profesorado de la Católica, el 19 estamos en Angaco, el 21 en Valle Fértil, 24 en Pocito y cerramos el 31 en Albardón".

"Venimos moviéndonos con las colectas que nos ayudan a acercarnos al número ideal, que es 250 unidades de glóbulos rojos todos los días. No son 250 donantes, son que el stock diario de los hospitales y el IPHEM llegue a 250 que eso lo medimos todas las noches", explicó.

Además Laplagne detalló que "cuando la persona dona se dona una unidad de sangre entera, esa sangre entera se fracciona en una unidad de glóbulos rojos o unidad de plaquetas y en unidad de plasma, es parte del trabajo que hacemos en el mismo día. De ahí va a los hospitales y el stock depende del consumo y el ingreso, por eso es lienal, por la cantidad de donantes que recibimos por día. Pero deberíamos recibir entre colectas y el IPHEM, entre unos 30 a unos 40 donantes por día para poder tener este stock y es una cifra que no llegamos".

(Imagen de archivo de una de las colectas realizadas en el Centro Cívico)

D13: - ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de los donantes?

Laplagne: "El tema del ayuno es un tema que siempre está, está demasiado arraigado el tema de que es necesario desayunar cuando la realidad que ya no lo es y que se puede venir, con el desayuno que vos tomás todos los días en tu casa, sin privarte de nada. Eso es una cosa que está costando muchísimo que se vaya. Y la verdad que venir desayunado es muy bueno porque es más fácil la recuperación y la persona se puede incorporar más rápidamente a sus tareas habituales del día. Las únicas cosas que no podés hacer es trabajar con maquinaria pesada o cuestiones que puedan poner en riesgo su vida o la de los demás pero un trabajo de oficina, general, no tiene en problemas en hacerlo".

D13: - ¿Cada cuánto tiempo uno puede donar sangre?

Laplagne: "Tiene que pasar dos meses entre una donación y otra; cuatro veces al año en el hombre y 3 veces al año en la mujer como máximo. La extracción de sangre lleva aparejado la donación de hierro y yo tengo que darle tiempo al organismo que se recupere. Pero lo que vos donante hoy día, el volumen, la cantidad de líquido, esta noche vos ya la recuperás, mañana a la mañana recuperaste eso 450 centímetros cúbicos y los glóbulos rojos vos los recuperaste en 30 días".

"Son muy pocas las personas que donan más de 2 o 3 veces al año. Lo que nosotros pedimos es que si pueden donar aunque sea de forma voluntaria 1 vez al año sería ideal. Necesitamos 17 mil sanjuaninos, 15 mi, que vengan 1 o 2 veces al año y no habría necesidad de andar pidiendo ante emergencia", manifestó Laplagne.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

CÓMO HACER PARA DONAR SANGRE EN EL IPHEM

El Instituto Provincial de Hemoterapia se ubica en calle Rivadavia 728 este, entre Avenida Rawson y Güemes. Podés hacer tu consulta, las 24 horas, comunicándote al 4-223571.

La donación en este lugar es con turno, para ordenar al donante y el trabajo de los profesionales. Debes pedirlo a través de darturnos.com/iphem (haz click aquí). Aparecerá la siguiente pantalla.