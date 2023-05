La gente dio a conocer su opinión acerca de la suspensión electoral

Alrededor de las 19, Canal 13 recorrió las calles sanjuaninas con el fin de conocer que piensa la comunidad sobre la suspensión de las elecciones 2023.

Al principio de la entrevista se supo que muchos de los entrevistados no sabían que se habían suspendido los comicios, mientras que otros sumaban a ello no tener certeza acerca de quien recibiría sus votos.

Por otro lado, hubo opiniones en apoyo a lo que se decidió a nivel judicial, destacando la necesidad que tenemos de que la justicia actúe en favor de las leyes.

"Recién me enteré por un compañero del instituto lo de las elecciones. Y me parece bien que se hagan cuando esté todo en regla", dijo la joven.

Por otro lado, también hubo personas que tomaron partido y dijeron que no se está respetando el derecho de que los ciudadanos elijan a su representante provincial en tiempo y forma.

"Me comentó una amiga y m,e pareció muy mal, porque con mi familia ya teníamos nuestros votos. Para mí a esto lo tendrían que haber agarrado antes y ahora no se suspendía nada. La justicia ya sabía como esto venía", expresó la mujer.