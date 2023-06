El peluquero sanmartiniano que hizo su sueño realidad y recorre el país en una Renoleta '70

Gustavo Peña es un peluquero sanmartiniano que hizo su sueño realidad y recorre el país en una Renoleta ' 70. Contó su historia en una entrevista que brindó en Banda Ancha este jueves y relató que una pérdida dolorosa fue la bisagra para atreverse a hacer el sueño realidad.

"Hace 4 o 5 años empecé a ver videos de otros viajeros, siempre me gusto viajar, conocer", dijo. "Empecé a pensar que podía ser posible, que podía ser, sin tener un sueldo fijo por mes, y de a poquito fui armando eso, era solo en la cabeza un sueño".

"Empecé a imaginarme cosas. Al principio lo iba a hacer en bicicleta. Un poco la pandemia trabó ese sueño, esa partida pero aun así seguía imaginandoló, hasta que apareció el auto. No había comprado este, había comprado otro, Renault 4 el Sedan. No pasó nada, una semana, y un cliente me dice que había una a la venta que estaba en una finca abandonada, pero que era furgón, la 4 F, la de carga", detalló Peña.

Una pérdida dolorosa fue la bisagra para atreverse a hacer el sueño realidad

"Soltar es lo más difícil, lo material o familiar es muy difícil. Uno se acuesta pensando en lo mismo y en un momento dije 'algo tengo que hacer', 'tengo que tomar una decisión', ya me estaba volviendo loco", dijo.

Y luego contó que "perdí a la mamá de mis hijas, mi señora, en el 2010. De ahí me quedé con mis hijas, chiquitas, fue duro. Son cosas que te llevan a decir, 'tenés un sueño', tratá de ir por él. La vida se te pasa".

Actualmente Gustavo dijo que "mis hijas ahora están más grandes, Sofía va a cumplir 24, mi hija Celeste tiene 22 y Maia tiene 14, que vive con la abuela".

