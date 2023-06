La dolorosa muerte que llora una madre sanjuanina desde hace 19 años

Como cada año, este viernes 10 de junio se conmemora el Día de la Seguridad Vial. A raíz de esta fecha Canal 13 decidió recordar uno de los siniestro que más impactó a los sanjuaninos. Se trata del día que un siniestro vial se llevó la vida de David Pereyra, una muerte que su madre sigue llorando 19 años después de que todo ocurriera.

Todo comenzó minutos antes de las 08:30 del 30 de marzo del año 2004. En ese momento David, un adolescente de 14 años de edad, salió de su casa para caminar hasta la Escuela de Enología. Como sucedía cada día el chico se despidió de su madre, Norma Serer, con el objetivo de ir a disfrutar una de las clases que más disfrutaba.

'Él se dirigía a la Escuela de Enología. Ese día iba de mañana y tenía su clase de laboratorio que él amaba. No sé por qué motivo desvió su camino, porque siempre iba por Matías Zavalla hasta 25 de mayo. Ese día fue hasta Paula, luego cruzó y entró por la Avenida. Iba saliendo hacia Matías Zavalla por el Lateral Sur y una camioneta lo embistió desde atrás. La mujer iba a alcoholizada y drogada', mencionó la propia Norma.

Personal de la propia escuela llegó a su casa y le comunicó la triste noticia de que su único hijo varón, había fallecido cuando caminaba hacia el establecimiento educativo. La acongojada madre nunca imaginó que algo así fuera ocurrir. Ellos vivían apenas a 5 minutos de distancia de la Enología y hasta ese momento David nunca había tenido problemas para movilizarse por la zona.

A partir de ese momento Norma y algunos integrantes de su familia comenzaron con la lucha en busca de justicia. A pesar de todos los esfuerzo que realizaron por años para que la conductora fuera condenada, tristemente para ellos esto nunca ocurrió. Esta persona nunca estuvo privada de su libertad en un calabozo.

'En ningún momento estuvo presa. La mujer dijo 'yo pensé que era un perro' y de esa manera quedó mi hijo, como un perro. Se que mucha gente se volvió loca en ese momento porque vio como mi hijo voló por el aire. Mi hijo voló 23 metros porque esa camioneta venía a más de 120 km/h y mi hijo era chiquito pero con un corazón enorme. Se manejaba con mucho respeto hacia los demás, sentía mucho amor por los animales. En 2024 van a hacer 20 años que no lo tengo, pero para mi siempre es como el primer día', manifestó muy emocionada.

Con el paso del tiempo Norma se cruzó con otras mujeres que se encontraban en una situación similar. Habían perdido un ser querido en un siniestro vial por culpa de conductores que nunca recibieron una condena de cumplimiento efectivo. Ellas decidieron unirse a un grupo que se llamaba 'Por la justicia y la impunidad' cuyo presidente era Ricardo Álvarez.

Si bien estas personas fueron un gran apoyo anímico para ella, con el tiempo el grupo se desintegró. No obstante, un día como cualquier otro Norma se enteró de la formación de una asociación llamada 'Familias del Dolor y la Esperanza'. Los mismos tenían prácticamente los mismos objetivos que ella.

'Escuché de la formación de ese grupo y entré a participar en la colocación de muchos carteles. Participé de muchas reuniones, pero ahora tengo muy poco tiempo y muy poco dinero para manejarme fuera de mi casa. Las reuniones son muy lejos de mi domicilio lamentablemente. Siempre me sumo a todo los grupos que significan la claridad y la búsqueda de justicia. La verdad es que hay muchos casos, muchísimos casos que no fueron resueltos en la justicia y nunca lo serán', recordó.

En ese contexto Guillermo Chirino, presidente de la asociación, le propuso colocar un cartel en homenaje a David justo en el lugar que fue atropellado. Norma accedió con mucho gusto ya que esto buscaba concientizar a los conductores de la provincia que circularan por esta zona que le genera tan malos recuerdos.

'Me pareció una forma de que se tome conciencia, pero desgraciadamente eso no existe en los que manejan. Los carteles deberían significar respeto por esa persona que ya no está, pero no creo que respeten ningún cartel. Las personas se manejan cada uno con su individualidad y las cosas que les suceden a ellos mismos. Es muy lamentable que no se tome conciencia y que cada vez haya más casos y que la mayoría queden impunes', opinó.

A pesar de que el acto fue muy emotivo para toda la familia Serer, en cuestión de días esto terminó significando otro duro golpe para ellos. En menos de una semana el cartel fue retirado del lugar debido a que no esta permitido colocar señales que no serían de tránsito en esa zona.

'El cartel de mi hijo todavía está en Vialidad, porque lo colocamos y los derechos de los demás hicieron que durara dos o tres días colocado en su lugar. Los demás parece que sí tienen ese derecho de ponerlo, el caso de mi hijo no. Así es la vida de injusta', sentenció.

A pesar de todas estas piedras en el camino, Norma decide seguir haciéndole frente a la vida cada día movilizada por todas sus hijas y sus nietos. Ella sabe que desde el cielo David la esta cuidando en compañía de su marido, quien hace 5 años que dejó este mundo y se reencontró con su querido hijo.