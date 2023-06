Arte y tecnología: un sanjuanino creó personajes históricos con inteligencia artificial

Los avances de la tecnología no dejan de sorprende. Hoy la inteligencia artificial es de lo más utilizado por la población. En este caso, un sanjuanino, Sebastián De la Colina, viene trabajando para recrear a personajes históricos locales y pronto sacará a la luz su primer libro con imágenes creadas utilizando la inteligencia artificial de Midjourney.

Luego de varias pruebas y errores el licenciado en Comunicación Social logró que la Inteligencia Artificial pudo captara a la perfección aquellas indicaciones, no solo de aspecto físico sino emotivas, contextuales y hasta precisiones sobre el plano, para dar vida a 19 referentes locales que marcaron la historia. Los protagonistas de este libro, donde mezcla la historia, la tecnologia y la edición son: la Difunta Correa, Martina Chapanay, la India Mariana, Domingo Faustino Sarmiento, Fray Justo Santa María de Oro, Narciso Laprida, Nazario Banavídez, Paula Albarracín de Sarmiento y Buenaventura Luna.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento para el libro, publicado por el IOPPS, pero De la Colina ya trabaja en hacer una muestra fotográfica con cuadros de gran tamaño con esas imágenes.

En sus redes sociales escribió: "Que felicidad amigos! Voy a publicar mi primer libro! Personajes Históricos de San Juan recreados a través de la inteligencia artificial. Se lo dedico a mi papá que me guía desde el cielo, a mi mamá que es el sostén diario y a mi hijo que me inspira e ilumina mi vida. Muchas gracias a Antonio Horacio De Tommaso que mediante el IOPPS Cultura apoya la cultura en nuestra provincia y hace posible esta publicación. Gracias a todos los que me ayudaron y apoyaron en cumplir este sueño!".