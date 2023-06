Un sanjuanino murió dudosamente en Brasil, y su madre pide repatriar sus restos

Silvana de Paz sigue la lucha por poder traer a San Juan los restos de su hijo Rodrigo, quien falleció en junio del 2021 de manera dudosa. Rodrigo era un joven malabarista de 20 años, que en agosto de 2019 decidió viajar como mochilero y durante la pandemia residió en Minas Gerais, Brasil, junto con unas amigas colombianas.

Si bien, para la Policía de Brasil, Rodrigo se quitó la vida por lo que no investigaron su deceso e incluso el joven sanjuanino ya se encuentra enterrado en un cementerio municipal. Desde ese momento, Silvana de Paz, pide ayuda para poder repatriar sus restos. En ese entonces, el Secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes, comentó en Canal 13 que iban a generar la ayuda necesaria. Sin embargo la ayuda nunca llegó.

Por ello, la madre del fallecido habló con Diario 13 para dar a conocer su enfado por la falta de respuesta y solución prometida. En este caso, Silvana mencionó: "me mintieron los del gobierno, o sea, no hicieron nada. Salieron diciendo que a los cuatro meses ya las cenizas iban a poder traerlas y mentira. Me mintieron, ya van a ser dos años. Y yo no sé qué puedo hacer porque ahora ya no sale 350 mil la cremación, me sale $1.400.000, y es mucho dinero, obvio que yo no lo tengo".

Cabe recordar que en ese momento, el funcionario dijo en este medio: “la misión es traer los restos y esto ya lo hemos venido coordinando con la Cancillería y con el Ministerio de Desarrollo Humano donde se ha presentado toda la documentación”. Sin embargo, ante una nueva consulta sobre los avances de los trámites, no hubo respuesta alguna.

Es así como Silvana De Paz dio a conocer que le han enviado un nuevo presupuesto desde Brasil. En este caso, la cremación tiene un costo elevado que no tiene amplia duración, sino que pronto volvería a subir. "Estoy de los pelos y ya van a ser dos años. Ellos salieron hablando detrás mío que ya estaba todo listo para el traslado de la ceniza de Rodrigo y me mintieron", indicó. A la vez manifestó: "necesito alguna ayuda".