Una sanjuanina estaba depresiva, su mamá la visitó en un sueño y esto ocurrió

Maria, una mujer septuagenaria residente de la Capital de San Juan, experimentó años atrás un evento que conmovió su vida y su fe. Ella, hace siete años perdió a su madre, una figura muy importante en su vida, según comentó a Diario 13 y desde entonces, lidió con su ausencia y otros problemas personales que la han llevado a tener etapas de depresión.

Sin embargo, hace dos años, durante una siesta, María vivió una experiencia paranormal que la hizo sentir una paz y una esperanza renovadas, según sus dichos. Recuerda que se acostó y entró en un sueño profundo. Luego, sintió una brisa cálida y una luz fuerte que iluminó su habitación. Contó que al principio, no podía distinguir la figura que se encontraba frente a ella, pero a medida que se acercaba, reconoció a su mamá, quien estaba vestida de blanco.

"Eran como las cuatro de la tarde y no me iba a acostar pero me dio frío y lo hice. Me dormí y después me acuerdo que sentí como una brisa en la frente y una luz muy bonita y tenía los ojos cerrados, pero empecé a ver. Y era raro todo, pero sentí algo tan lindo y cuando quise acordar era mi mamá, estaba hermosa", expresó María.

Según contó la mujer, ella se quedó muy sorprendida al verla y su madre le dijo: "negrita, va a estar todo bien". Después de eso, ella se despertó y sintió una paz en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Por ello, se aferró mas a Dios y ahora afirma que se siente bien de saber que su mamá descansa y su familia está bien.

Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Doña Mary, según afirmó a este medio y por ello decidió compartir su experiencia con amigos y familiares.

"Algunas personas me han dicho ¿estás segura vos de que la viste? y otras, me contaron que tuvieron experiencias parecidas. Lo que a mi me importa es lo que yo se, que esa paz no se me ha ido y que ahora miro las cosas de otra manera. Me aferro a Dios para vivir, vivo con fe y sé que algún día me volveré a encontrar con mi mami", señaló la mujer.