Con grados bajo cero, una familia pasó casi toda la noche a la intemperie

La provincia de San Juan se encuentra atravesando una nueva ola polar. En ese contexto, una familia tuvo que pasar gran parte del día y sobre todo de la noche, al aire libre en el departamento Rivadavia. Según lo que afirmó una de estas personas, tuvieron que retirarse de la casa que les estaban prestando.

Sebastián Herrera, el padre de esta familia, habló con en el móvil de Canal 13 para contar cuál es la realidad que están viviendo actualmente. En ese sentido manifestó que él tuvo que pasar toda la noche a la intemperie, mientras que tanto su mujer como sus hijos fueron llevados a un refugio una vez que cayó la noche.

'Nos pidieron el lugar donde vivíamos, tuvimos que desocupar y no teníamos donde ir. Me quedé acá y del 102 a los niños se los han llevado a un refugio. Necesito ayuda, necesitamos un hogar con mi familia, no tenemos donde vivir. Yo estaba acá en el barrio Sierras de Marquesado en la casa de mi mamá. Ella necesitaba el espacio y me salí a la calle para no molestarla más', expresó.

Seguidamente Sebastián reveló que su grupo familiar esta compuesto por él, su mujer y sus cuatro hijos. Se trata cuatro criaturas de 4, de 6, uno de 8 años y un chiquito de 1 año y 7 meses. Todos ellos tratarán de permanecer dentro del establecimiento donde fueron trasladados, hasta que puedan conseguir un nuevo hogar.

'El 102 intervino anoche y se los llevaron hasta que pueda conseguir un lugar donde puedan estar cómodos. Ellos están con mi señora, a los cinco se los han llevado. Yo soy pintor y la verdad que la plata ya no me alcanza para un alquiler. Me alcanza sólo para comer porque los alquileres están carísimos. Necesito que me den una solución, me voy a quedar acá hasta que me ayuden', manifestó.