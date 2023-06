Escuela Agrotécnica Sarmiento: lunes decisivo y un pedido desesperado

Desde el pasado lunes, los padres, estudiantes y docentes se unieron para pedir mejoras edilicias de la Escuela Agrotécnica Sarmiento. Los reclamos comenzaron con la toma de la escuela y luego siguió con cortes en la Ruta 40. Mariela Pasten, una de las madres de la comunidad educativa, charló sobre cómo seguiran los reclamos en el programa con Cien por Hora.

Durante la entrevista, Mariela comentó "hoy es un día más que decisivo para las autoridades del Ministerio de Educación, ya que el viernes pasado se hicieron presentes las autoridades para evaluar la situación. La verdad que no luchamos por nada que no hayamos hablado antes, por algo que no sea justo. La verdad, la situación es alarmante" . En esta línea, agregó que en la jornada de este lunes habría una nueva reunión con miras a decidir si van a tirar abajo el actual edificio o van a construir en base a lo que hay.

Mariela recordó que esta escuela data del año 1971 y por su antigüedad no se puede prender ni siquiera los aires, y mucho menos un calefactor porque salta la térmica. "Las aulas son pequeñas para una concurrencia de 35 alumnos por curso. Esta súper poblado, así que bueno, estamos a la espera", comentó.

Suspenderán las clases por una semana en la Escuela Agrotécnica Sarmiento

"Queremos que alguien diga la verdad y que todo salga a la luz. La verdad es que nosotros hemos llevado pruebas y han tenido que venir a hacer los relevamientos correspondientes para darse cuenta de lo que estamos luchando", indicó la madre sarmientina.

Por este contexto, en conjunto con Educación, van a evaluar plan de contingencia para decidir como seguirán las clases, ya que los módulos siguen siendo insuficientes para la cantidad de estudiantes.

El pasado viernes fue un peligro en la Ruta 40, ya que un camionero se enojó y le roció el contenido de un matafuego a un estudiante de la escuela que era parte del reclamo. Mariela informó que ese incidente, sucedió con un camionero enojado al que la gendarmería les comentó que eran 10 minutos de corte por calzada. Sin embargo, en el último tramo el señor decide sacar el matafuegos lo, roció al joven en sus ojos. "Gracias a Dios no fue nada grave, le hicieron un lavaje y le pusieron unas gotas, el chico está muy bien", explicó Mariela.

