Heroínas: salvaron a tres cachorritos destinados a morir en un cañaveral

Dos vecinas sanjuaninas, salvaron a unos cachorros que habían sido tirados en un cañaveral. Ellas, los alimentaron y los llevaron al hogar de una de ellas para cuidarlos, hasta que aparecieran adoptantes para estos animalitos abandonados. Estos fueron los detalles, que comentaron a Diario 13.

Según contó una de las vecinas, llamada Tatiana los cachorros estaban asustados y hambrientos cuando los encontraron: estaban delgados y deshidratados. Pese a las condiciones en las que se encontraban, ellas no dudaron en ayudarlos y les dieron lo necesario para que mejoren.

"Los vimos de casualidad, estaban solitos y aullando. Nos acercamos, los alzamos y les dimos agua y comida. No los íbamos a dejar ahí. Así que, los trajimos para mi casa para darles tránsito, pero yo no me los podía quedar", expresó la chica.

Después de unos días alimentándolos, brindándoles el amor y los cuidados que necesitaban. Finalmente, decidieron hacer una publicación en redes sociales, para buscarles adoptantes. Ambas mujeres publicaron la foto de los tres hermanitos para buscarles un hogar. El llamado no fue en vano, ya que inmediatamente aparecieron varias personas interesadas en adoptarlos.

"En poquito tiempo, los perritos ya consiguieron dueño. Se fueron felices parece y estamos bien de saber que ahora los cachorros se encuentran en buenas manos", señaló la mujer.

Una de las vecinas, comentó a Diario 13 "No entiendo cómo hay gente tan mala como para tirar estos animales en el cañaveral. O en cualquier lado, si no los quieren que los den. Pero bueno, estamos felices de haberles salvado la vida y encontrados hogares amorosos para ellos", comentó la entrevistada.