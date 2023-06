La historia del uruguayo que se enamoró por Tik Tok y se vino a vivir a San Juan

Este martes visitó los estudios de Canal 13, Sergio Miguel Rosano "El charrúa". Quién contó que su historia de amor fue posible, en principio, gracias a la plataforma "Tik Tok". Estos son los detalles.

"Conocí a mi pareja por Tik Tok, estuvimos un año hablando así y se me hizo eterno. Y yo conocía Argentina pero San Juan no y bueno empezamos a hablar. Después los sentimientos empezaron a crecer y cuando se abrieron las fronteras le dije me saco el pasaje y voy. Y cuando eso pasó saqué los pasajes en Tres Cruces agarré mis cosas y me vine", contó Miguel.

Mas adelante, indicó al conductor Daniel Tejada, su odisea para llegar a la provincia de San Juan. Entre el uso de capturas de pantallas del GPS, los calores extremos de la ruta en verano, entre otros desmanes. Esto dijo.

"Esto fue en diciembre del 2021, llegué deshidratado, me metí en contramano atrás de la Terminal de Omnibus. Pero todo lo hice por amor. A los pocos días de llegar a San Juan y conocer a mi pareja, me fui a una joyería y compré las alianzas", comentó el Charrúa.

Paso a paso en vivo: así se arma el auténtico mate uruguayo

Mas adelante, indicó la forma en que se prepara el mate en su país natal y brindó unos tips necesarios para el disfrute de la infusión y la economía del los sanjuaninos. Mira el video.

Luego de ello, comentó una anécdota. "La primera vez que vine le dije a mi pareja, ´está rico ¿le ponemos azúcar? y le digo ¿cómo le vas a poner azúcar al mate amargo?´", comentó entre risas.

Mas tarde, el comunicador le consultó acerca de la añadidura de edulcorante o yuyos materos cómo "el burrito", a lo que Rosano le contestó. "No, nada", indicó el ´Charrúa´. Y agregó "La yerba buena no tiene palo, no tiene polvillo, vos podés prepararlo y no se te desarma el mate. Si vos preparás bien el mate, te rinde un termo entero", cerró el uruguayo.