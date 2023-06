Red Tulum: usuarios piden mayor presencia policial en las paradas

Este martes, Diario 13 dialogó con algunos usuarios de colectivos que circulan de noche por la zona de calle Salta y 25 de mayo, en Capital. Porque debido a sus horarios de trabajo, deben esperar colectivos luego de las 22. Ellos comentaron que, han sido testigos de asaltos pirañas, es decir, que ladrones asaltan en grupo a personas y las dejan en ocasiones "hasta sin zapatillas", según comentaron los individuos.

"A mi me toca, esperar el colectivo cerca de las 22 y no se ve nadie en la cale. Y a veces aparecen estos grupitos de chicos y te da miedo, porque no sabes que intención tienen. No digo que todos sean malos, pero como está la inseguridad, sería bueno ver mas policías en las paradas, para que uno espere tranquilo", expresó Jorge.

Por otro lado, también mencionaron la zona cercana a la Estación Córdoba, en la que según sus dichos, también asaltan a los sanjuaninos. De acuerdo a los usuarios del transporte público, son realizados por grupos de adolescentes que se reúnen en el Parque de Mayo y zonas aledañas, y que luego salen a las calles a robar a los transeúntes.

Los pasajeros han manifestado que se sienten inseguros al transitar por la zona, especialmente los fines de semana en la noche, ya que son conscientes de este tipo de robos pirañas, donde los delincuentes actúan en manada y suelen ser agresivos en sus robos.

Ante esta situación, los pasajeros piden más presencia policial en la zona, especialmente por la noche, cuando los ataques pirañas son más frecuentes. Han señalado que creen que la presencia de policías, generará un ambiente de seguridad y protección.