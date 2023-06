San Juan en pausa: sin colectivos y con poco movimiento en la calle

Este martes en San Juan se celebra la fundación de San Juan. Con una temperatura bajo cero, se vive una jornada inusual. Esto se debe a que no solo esta marcada por el feriado, sino también por el paro de colectivos.

El móvil de Canal 13 recorrió las desoladas las calles de San Juan y se hizo notar la falta de un elemento importantísimo en nuestra vida cotidiana que son los colectivos. Esto también está acompañado por el feriado provincial, por lo que no trabajan los bancos, no trabaja Energía San Juan, no trabaja ECOGAS, no trabaja PAMI, no trabaja ANSES. Es decir que no trabaja nada de la administración pública provincial.

En vivo para Cien por Hora los sanjuaninos expresaron que hay una notable tranquilidad, aunque debieron movilizarse en sus vehículos propios, bicicletas u optar por los taxis.

Por este motivo, se le consultó a un taxista, quien comentó que para él es una jornada normal. "No se ve gente en el centro. Estoy más que nada colectiveando, dando vueltas para ver que se suelta", fue lo que dijo.