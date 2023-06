Cayó el presunto abusador: "Esta es una buena noticia para que se haga justicia"

Luego de que se conociera la detención de Lucas Salinas, el joven acusado por el abuso a una alumna del Colegio Luján, la mamá de la víctima rompió el silencio, entre lágrimas, de cómo se encuentran ahora con la noticia.

"Es revivir todo de nuevo y es muy difícil", dijo. "Estoy esperando que nos llamen desde la Fiscalía para confirmarlo, pero si ya habló Gallastegui es así; es una muy buena noticia para que se haga justicia".

"Como familia estamos devastados, nos ha cambiado la vida", manifestó la mamá. "Estamos eternamente agradecidos y ahora esperar que se haga justicia nomás", dijo.

Luego se refirió al joven detenido y la identificación que su pequeña hija hizo del acusado: "¿sabe qué?, estoy justamente sentada donde le mostré a mi hija la foto. Le mostré a mi hija y ella, ni titubeó, nada, y me dijo 'mamá, el pap**, mamá ese es'". "No hay dudas. Para nada. Aparte si ustedes vieran a mi nena, mi nena es una nena sin filtro, que no miente. Es muy inocente, no hay dudas. Yo aporté, investigué todo en base a lo que mi hija me indicó y bueno, eso lo aportamos a la justicia y gracias a Dios que llevaron a cabo los allanamientos y ahora la detención", dijo.

"El cura Ramos nunca me llamó"

Acerca de la actitud del colegio en este tiempo, la mamá de la víctima dijo que "el cura Ramos nunca me llamó, nunca nada. El colegio como dije el día 11 puse en conocimiento a las 07:30 de la mañana el hecho, me citaron el día 18 para preguntarme si yo sabía algo, si había averiguado algo, siendo que vamos con la intención y esperanza que nos dieran la noticia. Luego un mensaje un 25 de mayo de una psicóloga o psicopedagoga, diciendo que están con la familia, que si queremos que nos arrimemos. Un mensaje el día 30- 31 diciendo que si queríamos ir estaban a disposición, eso ha sido lo único. Y hoy una citación para el colegio a través de un correo electrónico".

"Sinceramente no estamos en condiciones de ir a conversar con alguien que nos ha dado la espalda y que nos ha decepcionado de tal manera, no estoy en condiciones de ir, ¿para qué?, ¿para que me sigan mintiendo?, para que sigan diciendo que si hubiera pasado algo hubiesen activado un protocolo, que tienen medidas de acción para cada caso?", expresó la mujer.

Luego, ante la consulta de qué pasaría si el Colegio pidiera perdón, la mujer sostuvo "que perdone Dios, yo no perdono esto. Esto es algo irreparable. Era el lugar más seguro que tenía para mi nena".

Llorando, sostuvo que su hija "desde que nació estuvo internada en el Garraham, en el Notti de Mendoza, estamos con terapia y rehabilitación todo el año. Al único lugar que iba, que la dejábamos solita, era en el colegio".

"Esto no se repara con nada", expresó.

Sobre el apoyo de los padres del Colegio, dijo que "nos llenó de fuerza para seguir adelante, comentaban y nos enterábamos cada cosa que pasaban en el colegio. Esto parece que fue como la gota que rebalsó el vaso. Lo que le pasó a mi hija hizo estallar todas las cosas anteriores. Apoyo enorme de papás que ni siquiera conocemos. Se solidarizaron. La verdad que les agradezco, a todos ellos, porque siempre nos están mandando mensajitos, diciendo fuerzas adelante, gracias a Dios que hemos llegado hasta ahora"

El mensaje a los padres de Salinas: "Hay que tratarlo para que ese niño no le haga nada más a nadie"

"Yo soy madre de un chico de 18 años y uno sabe los hijos que tiene. Uno siempre los inculca, le dice esto es así, uno sabe, uno ve que está mal, porque uno como madre sabe las cosas que hacen los niños. ¿Por qué no se dedicó a su hijo, a hacerle un tratamiento, algo, a tratarlo para que ese niño no le haga nada a nadie?".

"Yo no sé si tiene hermanos o no, pero que esa señora se ponga una mano en el corazón y uno son los hijos toda la vida, y los tiene que apoyar, y guiarlos para bien. Si ve que su hijo está mal lo que está haciendo, que le haga terapia psicológica psiquiátrica para que no le haga mal. Yo estoy segura que ellos saben, uno como madre sabe los hijos que uno tiene", expresó la mamá de la víctima.

Mirá el video con la entrevista insertada al principio de la nota.