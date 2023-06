Exceso de pantallas en niños: 3 consejos para evitar problemas de visión

Es un hecho que las pantallas llegaron a nuestras vidas para quedarse. En ese sentido hay miles de padres que siempre tienen la preocupación de que el exceso del uso de estos dispositivos afecten la visión de los pequeños. Para que ellos puedan manejarse de manera correcta con estas prácticas, un importante oftalmólogo sanjuanino dio 3 importantes recomendaciones.

Juan Manuel Campayo, miembro del Servicio de Oftalmología del Marcial Quiroga, contó en Cien por Hora que sobre todo hay que controlar esta utilización en las criaturas menores de 10 años. Si bien el ojo se sigue desarrollando hasta la adultez, el periodo más sensible es el denominado 'plástico'.

'No se recomienda el uso de pantallas en los menores de 2 años. Es común ver a padres que usan los dispositivos para calmar a los chicos y se los ponen en el mismo Moisés. A eso lo llamamos el 'chupete electrónico'. Es muy perjudicial para la salud visual y psicológica del chico, sobre todo en menores de 2 años porque es un periodo muy plástico. Sobre todo cuando están a menos de 30 centímetros, provocan que el ojo deba esforzarse por la cercanía. Se ha visto en muchos estudios, que esto provoca la aparición de miopía (mala visión de lejos) y astigmatismo (leve visión deformada)', expresó.

Además de la distancia a la que deben estar las pantallas que usen los pequeños, Campayo se refirió a los tiempos de uso. Acerca de este aspecto el oftalmólogo recomendó que si van a utilizar un dispositivo electrónico, lo hagan por periodos cortos intercalados con algunos descansos.

'Las pantallas son parte de nuestra vida, no podemos decirle a un niño que no va a usar más una computadora porque muchas veces las tareas requieren el uso. Se recomienda no usar más de 30 minutos en adolescentes y niños, sumado a hacer un descanso de 10 minutos para volver a renovar esos 30 minutos. A esto se le suma a una cuestión postural, no meterse a la cama con un dispositivo. Eso provoca que se extienda el tiempo de uso y a menos de 30 centímetros de distancia', manifestó.

Por último, el entrevistado le habló directamente a los padres de estas criaturas sobre algo que tienen que tener en cuenta. Se trata de estar atentos a los diferentes síntomas que pueden empezar a manifestar estos niños, niñas y adolescentes.

'Es importante que los padres estén atentos. Sobre todo los síntomas son pérdida de atención o de interés en lo que esta fijando la mirada, sumado a la mala visión. Puede comenzar a tropezarse, chocar con cosas o episodios así en criaturas de menos de 10 años. También hay que estar atentos a dolores de cabeza, la sensación de ardor y enrojecimiento de los ojos. También el cansancio visual, no tener mucha tolerancia al leer un texto', sentenció.

De esta manera estas son los 3 consejos de vital importancia para los padres de los más pequeños: