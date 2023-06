Maltrato animal: piden tránsito urgente para una perra a la que sus dueños abandonaron

Una usuaria de Facebook, realizó un posteo en el que denuncia que una familia abandonó a una perra. En la publicación denuncia que los integrantes de esa familia, la tiraron a la calle luego de que el animal convivió con ellos al menos cinco años.

"No entiendo porque abandonan a los animales, como si fueran cosas.", indicó la mujer.

Por ello, ante la situación que atraviesa la perra, la usuaria de redes decidió buscar a una familia responsable para la misma. Con el fin de que sea adoptada , no corra peligro y no pase frío.

"Me parte el alma verla de un lado para el otro solita. Pero está perfecta de salud y esterilizada . Es una gorda buenísima y muy cariñosa", expresó la usuaria.

Vale decir que, la perra actualmente se encuentra en el Barrio Aramburu en Rivadavia y aquellos que deseen adoptarla pueden hacerlo a través del número 2645881680.

"Lamentablemente no hay empatía con los animales, ni conciencia sobre lo importante que es la esterilización", expresó la mujer a Diario 13.