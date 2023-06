Por la demora burocráticas murió un nene sanjuanino

En la tarde de este miércoles, se dio a conocer que un pequeño sanjuanino falleció. Se trata del hijo de Andrés Muñoz, quien luchaba contra la hipertensión pulmonar. El menor, murió porque no llegó a tiempo la droga que su cuerpo necesitaba para vivir.

El nene, necesitaba con urgencia un medicamento que no se encuentra en el país y su familia pidió a la justicia que habiliten el ingreso. Sin embargo, la empresa farmacéutica que podía proveer la medicación, no lo trajo y por tal motivo el pequeño murió.

Cabe destacar que, según el papá del niño, la Justicia autorizó la llegada del medicamento, pero nunca la recibieron sus familiares. De hecho, Diario 13 charló con el sanjuanino para conocer los avances, y el hombre expresó "no hay ninguna novedad, seguimos esperando por la droga. Pero sin respuestas y la medida cautelar sigue firme".

Por tal motivo, el sanjuanino comenzó con su pedido poco antes de que iniciara el mes de junio. Y en ese tiempo emitió un video en el que mencionó: “Mi hijo padece hipertensión pulmonar. La Justicia hizo un recurso de amparo y salió una medida cautelar a nuestro favor para que el laboratorio MSD provea el medicamento Sotatercept y ANMAT autorice la entrada al país de esta droga”. En la misma línea, explicó que pasaron más de 30 días y el laboratorio no les entregó la medicación. “Mi hijo está día a día padeciendo el deterioro. Pido que el laboratorio cumpla y se haga justicia”, dijo Muñoz.

Una vez que la justicia dio su apoyo a la familia sanjuanina, surgió un conflicto mayor. Ya que la empresa farmacéutica no trajo el medicamento al país, porque señalaba que no se encuentra en el país y que no puede importarlo de Estados Unidos, donde se está desarrollando.

Finalmente, a pesar de que lograron la autorización para que ingrese el remedio tan necesario para el niño, por medio de la justicia. El nene dejó este mundo, sin poder gozar de su derecho a la salud.