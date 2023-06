Una taxista pionera: cuando manejar profesionalmente era "mal visto" en una mujer

Alicia Herrera, conductora profesional, comenzó a trabajar como taxista hace más de 20 años para ayudar a su esposo. En un principio, enfrentó el machismo y peleó por su lugar en las paradas de taxis. Con el tiempo, se fueron acostumbrando a su presencia y ahora es la única mujer en la Terminal. También se unió a la asociación de mujeres choferes que la apoyaron en su carrera.

"Mi trayectoria comenzó hace más de 20 años, en 1995, cuando mi marido era dueño del taxi y de la licencia, entonces, cuando él dejaba de trabajar y descansaba, salía yo un un rato en la tarde. Hablé con él para que me lo diera, se me ocurrió a mí. Teníamos un solo auto entonces el que mayormente lo ocupaba era él. Lo ocupaba, a lo mejor, con los chicos de la escuela, que tenía que ir a buscarlos y volvía y nada más", contó.

Y agregó: "Después tuvimos otro auto más y empecé a trabajar full full, a la par de él. Ahora tenemos los dos autos en la misma parada y trabajamos en el mismo horario, medio día. No competimos entre nosotros, a veces ni nos vemos. Trabajo desde las 6:30 hasta las 14. En el medio hago un in pass de una hora y media o dos para desayunar, conversar. Arriba del auto estoy hasta las 14 no más, a la tarde la dedico para mí".

"Mis primeros años como taxista, a fines de los '90, no era común, el hombre era muy machista y no podía aceptar a una mujer como conductora, te mandaban a lavar los platos directamente. Yo, por ejemplo, peleaba por mi parada y se me metía cualquier hombre en ese tiempo, la peleábamos lindo. He recibido agravios como toda mujer lo recibió en ese momento. Después con el pasar del tiempo se fueron acostumbrando", añadió.

Finalmente, recalcó: "Yo creo que la pelea más grande fue en el 2021 porque nos quisieron sacar de la Terminal y otros venían diciendo que tenían más derecho. A través de eso fue que conocí la Asociación donde me encontré con mujeres luchadoras que pudieron darme apoyo y poder lograr lo que yo quería, quedarme en esa parada. Soy la única mujer con parada dentro de la Terminal específicamente".