El tesoro de los nostálgicos: la fabulosa colección de juguetes del sanjuanino Santiago Velasco

El periodo para las personas nacidas entre 1965 y 1958, años más años menos, es conocido como la Generación X, atravesada por diferentes procesos históricos: el avance de la tecnología computacional, aparición del Hip Hop y con la televisión como medio de comunicación en auge, a muchos hogares llegaron los dibujos animados.

Transformes, Las Tortugas Ninjas, He-Man entre otros, visitaban las pantallas y con ello, las llamadas “figuras de acción”. Santiago Velasco pasó por Canal 13 y mostró una parte de ese tesoro de nostálgicos, un viaje en la máquina del tiempo para quienes vivieron la infancia entre los 80’ y los 90’ y que hoy tienen entre 35 y 50 años.

“En los 80 hubo algo muy particular que antes no se había dado en el mundo: la línea de Masters of the Universe de He-man salió al mismo tiempo en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, en Chile”, dijo Velasco y agregó, “todos los chicos de la misma edad por primera vez en el mundo jugaban con el mismo juguete. Eso causó que haya un fanatismo total”.

Se trata de una de las líneas de figuras de acción más coleccionadas con la dupla de He-Man y Skeletor su alter ego, también tuvo la particularidad de que primero salió el juguete y después la seria animada.

Velasco inició esta aventura cuando tenías 11 años, ya que tuvo la suerte (buena o mala) de ser hijo único y no tener que compartir los “muñecos” con el doble o triple, dependiendo de la cantidad de hermanos, de probabilidades de terminar roto. Sin embargo, nunca es tarde para acercarse a esta pasión ya que muchos comenzaron de adultos a recuperar esos recuerdos, eso sí, a precios muy elevados porque ya no se fabrican.

Santiago contó que tiene un “bunker” en casa donde están las piezas en envoltorios originales, en estanterías y vitrinas. Su familia su un apoyo, principalmente su compañera de vida a la que agradeció por la ser comprensiva con esta pasión que también logró trasmitir a sus dos hijos.

“Yo tengo dos hijos Lorenzo y Malvina y a mi señora que me aguanta siempre porque esto realmente en Soledad y si no te banca la familia es imposible y tampoco tiene sentido”.

El rango de las figuras es muy variado, algunas replicas como la de Kobra Khan de Masters of the Universe, mitad hombre mitad serpiente, la replica se puede conseguir en $30.000, mientras que el original, fabricado en argentina los coleccionistas pueden llegar a pagar hasta 2000 “dólares”. Esta valor depende del estado, modelo, país de fabricación, año, si esta en caja, si tiene accesorios que a veces valen más que la propio juguete, y muchísimas cosas más.

¿Cómo comenzar? La Feria Manija se realiza un domingo al mes en la Plaza Ejército Argentino en Capital donde Velasco tiene su stand con juguetes a la venta, pero también se pueden encontrar muchas otras cosas más. “Están los grupos de WhatsApp con gente de Buenos Aires, grupos de Facebook, grupos de comunidades internacionales en donde se va buscando y de ahí se accede a estas figuras. Por ahí tenés mucha suerte de que te dicen: ‘en mi casa tengo los juguetes de niños, levantás lotes y de ahí te vas haciendo de figuras y entre esas figuras a veces vienen tesoros”, finalizó.