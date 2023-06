El papá del barrio: vecinos harán una colecta para celebrarle el día

Este viernes, vecinos de Pocito se comunicaron con Diario 13 y contaron que un vecino fue operado de la espalda hace un año y que se encuentra sin trabajo. Vale decir, que la razón por la que no tiene trabajo, no es la falta de ganas por parte del padre de familia, sino que su cuerpo y su edad no están en condiciones para que él realice esfuerzos.

"Nuestro vecino trabajó toda su vida como tractorista y otras labores acá en Pocito. Pero esto le lastimó la espalda y lo dejó sin la posibilidad de trabajar", indicó una vecina.

Además de ello, la firma donde trabajaba no se hace cargo de sus daños y esta situación lo ha dejado sin recursos económicos. Y por otra parte, es joven para jubilarse, motivo por el cual no percibe ayudas por parte del gobierno.

Por lo tanto, sus allegados se unieron para pedir colaboración para que el señor pueda pasar un día del padre mas feliz. Piden verduras, carne, comestibles, lácteos o lo que sea para sorprender al hombre en su día (razón no se mostrará el nombre del agasajado en esta nota).

Todas las personas que estén interesadas en ayudar pueden comunicarse al 2644 71-9690 y hablar con Romina, quien es la encargada de la colecta.