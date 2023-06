Los padres de la Escuela Agrotecnica obtuvieron respuestas y tendrán las mejoras pedidas

Canal 13 tomó contacto con Mariela Pasten, una de las madres referente de la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Sarmiento. Ella charló en Cien por hora sobre las novedades tras la audiencia que tuvieron con la ministra Cecilia Trincado, que confesó que no sabía de la gravedad de la situación de la escuela ubicada en Media Agua.

Se trata de un reclamo que ya lleva cerca de 3 semanas y en el mismo piden mejoras edilicias para que los chicos y chicas tengan un lugar apto para su educación. "Este jueves nos recibió la Ministra señora Cecilia Trincado, siete padres y siete profesores, fueron los que estuvimos reunidos ahí en el Ministerio de Educación. Allí ella nos expresa que lamentablemente estaba muy alejada de la realidad de lo que sucedía en la escuela, ella tenía otros pantallazos, otros panoramas, que no eran nada de lo que nosotros habíamos planteado" señaló Mariela. A la vez, apuntó a que la ministra se comprometió a enviar aulas móviles y baños para el sector de fondo donde los estudiantes tienen las clases agro. Además habrán más aulas, para quienes tienen clases de manera intermitente. Aunque estas llegaría a mediados de julio.

"Esto es solo una medida urgente como para salir de la situación y que los chicos no sigan perdiendo clases. Recordemos que ellos ya llevan dos semanas sin clases, esta semana se iban a reanudar las clases pero se decidió que no hasta no tener la reunión con la ministra" explicó la mujer. A la vez, detalló que en la escuela se hizo una simulación de clases con puesta en funcionamiento de los aparatos necesarios y saltó la térmica, por lo que dieron cuenta que las condiciones eléctricas no eran las optimas. En este marco, pidieron nuevamente chequear ese tema.

Es así como, la Escuela ubicada en Sarmiento, será casi una escuela de campaña durante un largo tiempo. "La otra novedad que nos encontramos ayer, era que los planos están en la mayoría ya casi certificados, además el ministro de Infraestructuras tiene la palabra del gobernador, para comenzar la obra a fines de noviembre" dijo Mariela Pasten.

Esta obra, de la nueva escuela llevará cerca de dos años y medio, ya que se trata de una escuela grande por sus dimensiones, áreas y matricula de alumnos. eso va a llevar seguramente un tiempo largo.