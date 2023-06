Un nene recibió dos diagnósticos diferentes y finalmente descubrieron que padecía

Una madre sanjuanina alerta por medio de las redes sociales a la población, sobre la importancia de buscar una segunda opinión médica. Esto sucedió luego de que su hija, fue diagnosticada incorrectamente dos veces, antes de que le detectaran neumonia.

"La madrugada del 15 de mayo, lleve a mi nene a una guardia. Porque empezó con fiebre y mucha mucosidad y me dijeron que tenía faringitis. A pesar de que me pareció mucha la medicación que le dieron, como no soy pediatra le di todo lo que le indicaron", expresó la mamá.

Según comentó la mamá a Diario 13, la niña presentaba síntomas similares a la gripe y gastroenteritis, "Después de eso, no mejoró mucho mi hijo. Entonces el 20 de mayo volví a llevarlo para que lo revisen y lo diagnosticaron nuevamente. Me dijeron que eran anginas, le di nuevamente todos los remedios y mejoró bastante, pero seguía con muchas secreciones. Entonces, el día 29 a la tarde, le dio diarrea y muchísima fiebre", señaló la mujer.

A raíz de que su condición empeoró y tras varios días de espera, su madre consiguió una cita con su pediatra de cabecera. Fue entonces que, después de realizar varios estudios, se descubrió que la niña transitaba una neumonía oculta.

"Finalmente, el día 30 pude llevarlo a su pediatra de cabecera, que atendía ese día y me indicó análisis de sangre y una placa de su pulmón derecho. Y vimos que mi nene tiene neumonia, una neumonía oculta con síntomas estomacales y una erupción, ni siquiera tiene tos o mucha mucosidad", contó la madre del menor.

La madre compartió su experiencia en las redes sociales, enfatizando la importancia de ser un defensor de la salud de nuestros hijos y buscar el cuidado adecuado para ellos. También instó a otros padres a no conformarse con un solo diagnóstico y a luchar por el bienestar de sus hijos.

"Si yo me hubiese quedado en el molde, mi hijo hoy continuaría empeorando su cuadro para en menos de una semana tenerlo internado… Y sé que como yo, han habido muchas mamás que se quedaron con la respuesta del doctor de una revisión superficial de 15 minutos, pensando que el doctor sabe xq él estudio y su palabra es sagrada", señaló la entrevistada.

Finalmente, la madre del pequeño con neumonia dijo en sus redes sociales lo siguiente.

"No pongo en duda la capacidad ni vocación de todos los médicos, pero (si esto llega a algunos) hagan mea culpa y piensen en su juramento, de salvar vidas no el de sacarse rápido a los pacientes. Enseñen y expliquen a los pacientes con fundamentos…"