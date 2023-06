Emotivas palabras de figuras sanjuaninas en honor al Día del Padre

Hoy, en un día especial lleno de amor y reconocimiento, millones de personas en nuestro país celebran el Día del Padre. Esta fecha brinda la oportunidad de honrar y agradecer a esas personas excepcionales que desempeñan el rol de padres, guiando y protegiendo a sus hijos con amor incondicional. Por ello, personajes de la política, de la gastronomía y la cultura local, decidieron dar a conocer su mensaje a los padres sanjuaninos mediante Diario 13.

El Día del Padre es mucho más que una ocasión comercial. Podemos mirarlo como un momento para reflexionar sobre la importancia de los padres en nuestras vidas y reconocer su dedicación, sacrificio y compromiso. No podemos dejar de lado, que son los pilares para sus hijos e hijas. Como cada tercer domingo de junio en Argentina, es una fiesta.

En este marco, es importante reconocer que la figura paterna va más allá de los lazos sanguíneos. Esto se debe a que hay hombres que asumen el papel de padre de forma voluntaria, criando y amando a personas que pueden no ser sus hijos biológicos.

Por este motivo, el candidato a gobernador, Marcelo Arancibia señaló en este medio: "Hoy quiero aprovechar esta ocasión especial para recordar a la persona más increíble y transparente. Tu amor incondicional, tu apoyo constante y tus palabras sabias han sido mi guía a lo largo de los años. Me enseñaste valiosas lecciones sobre la vida y me inspiraste a ser la mejor versión de mí mismo", indicó recordando a su padre.

Marcelo Arancibia

Además el reconocido Chef sanjuanino Mauricio Barón indicó: "Quiero mandar un mensaje a todos los Papá de San Juan y del mundo en su día. Que siempre estén para cumplir con los sueños y las necesidades de sus hijos, dando todo en cada momento. Y la paternidad es una Bendición que en lo personal lo disfruto todos los días. Si bien estuve un tiempo lejos de mí Familia estaré eternamente agradecido por ser papá y poder darles a mis hijas la contención y el apoyo que siempre van a necesitar".

Chef sanjuanino Mauricio Barón

En tanto, Andrés Castro, diputado electo de Sarmiento añadió: "El día del padre para mi es un día muy especial y es una oportunidad para reconocer y honrar la labor de quienes son o deberían ser los formadores de valores de sus hijos. También reflexionar sobre la importancia de la figura paterna en la vida de los hijos y en la sociedad en general". En la misma línea agregó "Creo que es una oportunidad para expresar amor y gratitud a los padres que están presentes y para recordar a aquellos que no están con nosotros pero que siguen siendo una influencia positiva en nuestras vidas".

Andrés Castro, diputado electo de Sarmiento

Paola Miers señaló su profundo amor por su padre. Por ello indicó "Mi papá es Héroe de Malvinas, piloto de aviación y fue juez militar, aún vive y tiene 80 años. Fue él, quien me enseñó el valor de la palabra, el respeto y el amor a Dios". La candidata a gobernadora explicó que esta agradecida por cada acción que le enseñó y le enseña a diario.

Paola Miers

También Sergio González, uno de los hombres más reconocidos en San Juan por defender la cultura gaucha, expresó: "me gustaría saludar principalmente a todos los papás que integran la familia gaucha y a todos los que venimos de un abuelo, de un papá de alguien que nos enseñó un oficio, que nos enseñó a trabajar la tierra, nos enseñó a cuidar un animal principalmente a cuidar un caballo".

Sergio González

A la vez sumó, "voy a citar principalmente lo que fue el Martín Fierro donde dice: un padre que da un consejo más más que un padre es un amigo. Creo que el mejor amigo de una persona es el padre, al menos es mi caso. Creo que es mi mejor amigo porque es el que no te va a falsear, no te va a faltar, no te va a traicionar, no te va a engañar".