Orgullo sanjuanino: April es la nueva Miss argentina Trans

April Valentina Vallejos, ganó su primer certamen de belleza. El mismo se llevó a cabo en un boliche de Córdoba y contó con la participación de 19 postulantes de distintas provincias. La representante de San Juan charló en exclusiva con Diario 13.

"Son muchas emociones encontradas. Muchas emociones juntas, muy lindas, me siento muy bien conmigo misma. Ya te había dicho antes que me subía con mucha seguridad y bueno, así fue, lo confirmé. Soy muy segura y estoy súper feliz por eso" confesó April. A la vez añadió "es mi primera competencia desde que soy una chica trans. Tengo muy poco siendo una chica trans. Voy a cumplir dos años ahora en agosto, así que me siento muy orgullosa por mis metas, por lo que llegué a cumplir, por lo que soy, por cómo soy".

La joven oriunda de Rivadavia mencionó que en este certamen habían 18 chicas más con quienes compartió momentos inolvidables. Lo que más la marcó de la noche del domingo fue el amor de la gente. Tal como mencionó "El calor y el cariño de la gente, cómo te tratan y las cosas lindas que te dicen. Es muy lindo para una chica trans que está más que nada acostumbrada al rechazo y a la burla de la gente, pero en este caso sentí mucho apoyo de muchísima gente. Tanto de la comunidad LGBT, como de la comunidad hetero".

Con esta competencia, su vida da un giro, ya que el próximo año será parte de la competencia en Miss Trans International, la que se llevará a cabo en España. "Voy a competir con muchas chicas de varias partes del mundo. Así que tengo ansiedad. Voy con mucha seguridad y obvio tengo mucho tiempo para prepararme para dar lo mejor de mí", aludió.

La joven sanjuanina ganó dos de las 9 tandas de votos. Aunque la más importante que es el apoyó de la gente en redes estuvo de su lado. Por ello indicó que se dio cuenta del amor que la comunidad le expresó y eso da cuenta de como es como persona.