Desgarrador: atada y desnutrida así rescataron a una perrita de San Martin

El pasado jueves, vecinios del departamento San Martin, lograron rescatar a una perrita que estaba siendo maltratada por sus dueños. Lograron realizarlo, gracias a la ayuda de una proteccionista de animales.

Según comentan allegados al caso, quienes iniciaron las tareas para salvar a la perra, consiguieron todo lo necesario para rescatarla. Sin embargo, a último momento la persona que se había ofrecido para adoptar al perro se negó a hacerse cargo de él. Por lo tanto, ante la situación en la que estaba el animal los lugareños, no se quedaron de brazos cruzados.

"La persona que se ofreció para la adopción nos canceló todo, pero no podíamos hacer ojos ciegos, y dejar este animal atado en una casa que estaba muriendo a la intemperie desnutrida enferma lastimada con sarna, mejor dicho tiene de todo", expresó una de las rescatistas.

Sumado a ello, los dueños del perro, se negaban rotundamente a entregar voluntariamente al animal según indicaron en Facebook. La razón de ello, fue que el can les cuidaba la casa. "El animalito estaba hecho un nudito del frío y tenía personas muy conflictivas por no decir otra cosa. Éste es el amor que le tenían a la perra, eso no es amar es matar. Supuestamente la quieren muchísimo, yo pregunto qué clase de amor es este??. El tener un animal atado, y en un estado de nutrición tremendo eso no es amor, o mejor dicho es un amor pero maltratado ustedes no se imaginan en las condiciones que está esta perrita", señaló la proteccionista.

Según, lo que comentó la vecina que ayudó con el rescate, tenían a la perra encerrada en una jaula desde hace mucho tiempo. Mas, finalmente el jueves 1 fue rescatada y trasladada a una vivienda donde la cuidarán. Y solicitan la colaboración de la población, para llevarla a una veterinaria donde la revisen. "Queremos pedirle la colaboración de todos para poder afrontar los gastos, que vamos a tener con ella. Porque es una perrita muy maltratada, ustedes no saben el miedo que tiene y les puedo asegurar que la cadena con ese cable pesa más que ella. Ese animalito no iba a pasar este invierno en estas condiciones, gracias a Dios la pudimos rescatar y ya se encuentra el resguardo".

Todas las personas que quieran ayudar a la perrita rescatada, podrán hacerlo a través del Alias :Luciano.Rescata o al CVU:0000003100045349590933 de Mercado Pago. De lo contrario podrán llamar, o enviar mensajes al 2645088955.