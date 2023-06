Mejor prevenir que curar: mirá cuánto cuesta que un gasista revise tu casa

Mucha gente se deja estar y recién cuando empieza el frío comienza a preocuparse por los artefactos que calefaccionan su vivienda. Por el contrario la recomendación es que con la mayor anticipación posible un gasista matriculado se encargue de revisar la vivienda para pasar las bajas temperaturas de manera cálida y sobre todo segura. Acerca de esto la revisión a domicilio de un especialista ronda los $5000.

Sergio Slobodjanac, presidente de la Asociación de gasistas matriculados, contó en Cien por Hora cuáles serían los montos principales que están cobrando estos trabajadores en la provincia de San Juan. No obstante, aclaró que varía según la realidad de cada caso.

'A un sanjuanino que llame para hacerle un service en la casa, para que le revisen la vivienda, cuesta $5000. Supongamos que tienen un calefactor que no arranca porque hace mucho tiempo que no lo hacen andar, activarlo sin contar el repuesto cuesta $8000 aproximadamente. Si tienen un calefactor con infrarrojo que lo quieren instalar, con rejillas de ventilación, tenés unos $10000 que van subiendo dependiendo la complejidad del caso', detalló.

Seguidamente Slobodjanac informó dónde se puede acceder a un gasista debidamente matriculado en San Juan. El método recomendado es ingresar a la página web oficial de ECOGAS en el siguiente enlace: www.ecogas.com.ar En dicha plataforma se encuentra un listado con todos los profesionales.

Esto se debe a que desde hace tiempo hay personas que no cuentan con los conocimientos necesarios, pero aún así realizan trabajos complejos en diferentes viviendas locales. Esto representa un serio peligro, ya que una equivocación en una instalación de gas puede derivar en un serio accidente doméstico.

'Un ejemplo muy sencillo es cuando colocan un caño de aluminio para unir un artefacto con otro, porque no tienen ganas de colocar una cañería en pared. El aluminio se corroe y se deteriora con el salitre que produce la capa aisladora que es lo que no permite que suba el agua a los muros, pero si sube hasta cierto nivel. En un par de años el caño no existe, así que tienen una bomba en la casa. El que pone un caño de aluminio por un zócalo, para llevar gas a otro artefacto, esta matando a alguien', advirtió.