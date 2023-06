Un perito intervendrá para averiguar qué pasó con la muerte de Huguito por presunta mala praxis

Mauricio Vallecillo sigue la lucha de justicia por su hijo Hugo Vallecillo. El nene de 4 años murió en Pocito, luego de un presunto mal diagnostico de un médico del Hospital Federico Cantoni. En este marco, el padre habló con Diario 13 sobre los avances de la causa.

Cabe recordar que Huguito murió luego de que en el nosocomio pocitano, le indicaran que tenia un golpe de calor. Sin embargo, al fallecer, le informaron a la familia que lo que en realidad tuvo era “gastroenteritis aguda”, además la deshidratación lo llevó a la miocarditis y tenía neumonitis por hipersensibilidad.

Aunque el incidente ocurrió en enero pasado, el caso ha ganado atención en las últimas semanas debido a las declaraciones de la familia que afirman que la fiscalía ha pasado por alto los detalles. Mauricio mencionó que el fiscal Adrián Riveros le aseguró que "la palabra de María Vázquez es sagrada", además de que Iván Grassi desestimó su denuncia alegando que no contaba con un perito de parte, a pesar de que en la argumentación contraria a la desestimación se especificaba lo contrario, según informó el hombre a este medio.

En relación a esto, el padre de Hugo se puso en contacto con este medio y comunicó que ha contratado los servicios de un perito para llevar a cabo un análisis del caso. De esta manera, expresó: "No importa cuánto tenga que gastar, voy a buscar justicia por mi hijo y no me detendré hasta que ese médico sea inhabilitado". Según sus declaraciones, el nuevo profesional encargado del caso es de Córdoba y su objetivo es lograr la reapertura de la causa por la muerte de Hugo.