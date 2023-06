Emotivo homenaje al ex combatiente Naveda en la previa del acto del Día de la Bandera

En la previa de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera, en la Plaza 25 de Mayo la Banda de Música de la Policía homenajeó a los ex combatientes de Malvinas, interpretando la marcha en su honor. Justamente allí estaba Héctor Naveda, el sanjuanino ícono de la Malvinización en todo el país, luego de lo ocurrido en un partido del Mundial Sub-20 en San Juan.

En diálogo con Canal 13, el Jefe de la Banda de Música, subcomisario José Armando Trigo, dijo que "estamos preparados para dar un sentido homenaje para el Día de la Bandera hoy 20 de junio, estamos esperando a la comunidad para festejar de la mejor manera". En relación a la marcha interpretada, manifestó que "es uno de nuestros héroes, le hemos dedicado la marcha de Malvinas a él y todos los ex combatientes".

En tanto que Naveda expresó que "lo he tomado con mucho respeto, me ha sorprendido. Hay compañeros míos que también van a venir. Lo que para algunos es simplemente un trapo para nosotros representó la vida, así que no es poca cosa".

Luego la banda interpretó la Marcha de San Lorenzo.

