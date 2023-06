Clínica León Cali: "El cambio del circuito de transporte y el costo operativo complicó a nuestros pacientes"

Este miércoles, el móvil de Canal 13, fue al Centro de día Comunitario León Calí y allí dialogó con sus referentes. Ellos son, Laura Rojo, profesora Camila Leiva y el licenciado Agustín Sebastián.

Cabe destacar, que el profesional Sebastián, afirmó a Canal 13, que para ellos fue todo un desafío readaptarse, no solamente al poco tiempo de la pandemia, sino también se dificultó la llegada de los pacientes ambulantes, debido a los nuevos sistemas de transporte. Ya que muchos de ellos, asisten al centro comunitario en colectivos y por los últimos cambios en las líneas y el plano económico es difícil que asistan como antes.

Por otro lado, Laura Rojo comentó a este medio que se entiende como centro de día comunitario, "Es un centro donde acaparen toda la población y la comunidad. Si vos vas pasando y me preguntas, yo te voy a hacer una admisión y te voy a decir qué es lo que brindo en un centro de día comunitario. Apuntamos a que las personas con problemas psiquiátricos puedan tener una ayuda, una contención. No es una internación, no es un consultor externo, es un dispositivo intermedio, donde verdaderamente se realiza una serie de habilidades", expresó Rojo.

También, la licenciada Leiva indicó que a través de sus conocimientos previos, ellos puedan realizar acciones y potenciar lo que ya saben, "Tienen talleres específicos que hacen los psicólogos. Tiene que ver con la estimulación de emociones, también el tema de estimulación cognitiva. Ellos vienen y participan todos los días de los talleres y a partir de sus conocimientos previos acá lo que hacemos es potenciarlo y también tratar de la discapacidad psíquica, abordar todo lo que sería el íntegro del paciente", señaló la profesora.

Luego de los dichos de las profesionales, concluyó el licenciado Agustín Sebastián, "Nosotros apuntamos a ofrecerle al paciente un contexto que facilite el desarrollo de sus habilidades. El potencial, a redescubrir el potencial del paciente que en algunos casos, por algunas situaciones familiares vividas y por algunos otros tratamientos recibidos a lo mejor no está de todo destruido. Entonces generamos un contexto que facilita la plasticidad del paciente que se reencuentre con su potencial y que le permita el día de mañana una mejor sociabilización".