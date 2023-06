Conocé a Nachano, el sanjuanino que ya pasó los 10 millones de seguidores

Vivir de ser influencer es una posibilidad que existe relativamente desde hace poco en Argentina. Son muchos los sanjuaninos y sanjuaninas que lo han intentado, pero hay pocos que han conseguido convertirse en fenómenos virales. Justamente esto fue lo que logró un adolescente de 17 años nacido en esta provincia. Se trata de 'Nachano', un joven que ya superó la barrera de los 10 millones de seguidores entre sus principales redes sociales (7.7 millones en Tik Tok, 1.3 en YouTube y 1.3 en Instagram).

Ignacio Rodríguez Roca, el nombre real del influencer, pasó por Canal 13 para contar su historia. En ese contexto reveló que lleva prácticamente la mitad de su vida creando contenido para diferentes plataformas. Esto se debe a que el primer video que posteo, lo hizo con apenas 8 años de edad.

'Mi primer video publicado fue más o menos a los 8 años. Empecé a subir muchos videos y a ser constante en 2022. También hubo un tiempo que subía un video cada mes que fue en 2019, así que realmente tengo tiempo haciendo esto. El primer video de YouTube que subí con 8 años fue un gameplay de GTA (un videojuego llamado Grand Theft Auto). El primero que subí a Instagram no me acuerdo de qué fue pero si se que lo subí en 2019', rememoró.

Luego de subir videos de diferentes estilos tanto a YouTube como a Instagram, un día se cruzó con la aplicación del momento: Tik Tok. Esta plataforma de origen asiático comenzó a sumar millones y millones de usuarios a nivel mundial, provocando la viralidad de múltiples creadores de contenido. Motivado por este suceso, decidió probar suerte en ese sitio.

'Yo pensaba que a todos los videos le estaban yendo bien. Todos tenían 1000 o 2000 vistas y eso era una locura para mi, pero realmente el primer boom fue en 2021 cuando subí un Tik Tok y tuvo 5 millones en una semana. Era una locura para mi pasar de tener videos como mucho con 50.000 vistas a de la nada tener uno con 5 millones. Me acuerdo que ese video se llamaba 'Primer día besando a la gente que me mire'', recordó.

El contenido que comenzó a tener grandes resultados eran mayormente bromas en la calle. Nachano hacía dinámicas como 'Infiltrándome en la casa de desconocidos' o 'El primero que me mira lo tackleo'. Si bien este estilo de videos se viralizaban rápidamente, el adolescente tuvo algunas malas experiencias.

No sólo tuvo reacciones negativas por parte de las personas que salían en los videos, sino que llegó al punto de estar en riesgo de perder sus cuentas. Debido a este tipo de situaciones, decidió arriesgarse a cambiar el contenido que posteaba en sus redes. Así fue como siguió haciendo retos en la calle, pero de una manera completamente distinta.

Se trata en su mayoría de ofrecerle dinero a transeúntes a cambio de pintarle las uñas del pie o de darles un tortazo en la cara, entre otras variantes. Otro ejemplo es darle su tarjeta de débito a uno de sus seguidores para que se compren cualquier cosa. La premisa es que Ignacio no les dice cuál es el límite de la misma, así que si eligen algún producto que supere esta suma, pierden la chance de adquirir algo.

A pesar de darle esta posibilidad de comprar con su dinero, 'Nachano' reveló que los sanjuaninos suele ser muy cerrados a la hora de prestarse para estas dinámicas.

'Realmente es muy complicado hacer contenido en San Juan. En esta provincia crear contenido es difícil. Yo me como 20 rechazos y recién ahí encuentro una persona que puede. Son más las veces que salgo a grabar y no traigo contenido que las ocasiones donde si consigo algo para subir. Varias veces me ha pasado que yo me acerco y les digo que les puedo regalar algo si me siguen en las redes, pero me piden que por favor no los grabe', contó.

Si bien corrió un riesgo saliendo de su zona de confort para hacer este cambio en su contenido, esto dio sus frutos. Sus diferentes posteos seguían alcanzando cifras millonarias, por lo que cada vez más gente lo conocía. Esto terminó provocando algo que él nunca imaginó cuando empezó a transitar por este mundo: la gente le empezó a pedir fotos en la calle.

'Es loco porque fue algo que me vino muy anticipadamente. Ahora me doy cuenta que cuando más ego tenía, era cuando menos gente me conocía. Lo de que me piden fotos pasa hace mucho tiempo y antes me sentía muy groso por eso. Actualmente es algo que me parece muy lindo nada más. Me acuerdo patente de la primera vez. Fue en la escuela hace 4 años. Unos chicos de quinto o sexto se acercaron a pedirme una foto. La verdad no lo podía creer. Me inspiró a seguir creando contenido', relató.

Al tener 17 años, 'Nachano' vivió todo este proceso a la vez que cursaba sus estudios primarios y secundarios. Debido a esto cada vez más estudiantes de la escuela donde él cursa comenzaron a conocerlo. Incluso esto ocurrió con jóvenes que no son de su mismo curso.

'Hay de todo un poco, hay compañeros que me bancan y otros que no. Hay algunos que me tiran altos comentarios positivos. Por ejemplo hace poco llegué al millón de suscriptores en YouTube y me empezaron a felicitar todos con mucha buena onda. Fuera de mis compañeros los chicos de la escuela fueron excelentes conmigo también', declaró.

Otra situación vinculada a su profesión de influencer que vivió en su escuela, fue poco después de superar los 100.000 suscriptores en YouTube. Cuando un youtuber supera esta cifra en canal, la misma empresa lo recompensa con una placa de color plateado que envía a sus propias casas a modo de reconocimiento e incentivo para que siga por el mismo camino.

'El momento de recibirla fue loco porque fue un problema grande. Me estaban llamando y yo estaba en la escuela así que les cortaba, hasta que en un momento atendí. Me dijeron que eran de UPS, que estaban llevando algo a mi casa. No me dijeron pero yo deduje que era la placa. De la misma desesperación les dije que era una casa que no era. Tuve que ir a hablar con unos vecinos para decirles que les habían entregado algo mío. Cuando la pude tener en mis manos fue muy emocionante. Era algo que de chico soñaba. Ahora se viene la del millón y en un año la de los 10 millones, tengo que seguir metiéndole', confesó.

Luego de contar esta anécdota que demuestra el esfuerzo con el que viene trabajando desde chico, Nacho aconsejó a todos los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo. Por ejemplo, recomendó estar atento a las tendencias del momento y a no dejar pasar tanto tiempo entre cada una de las publicaciones.

'Un consejo que les puedo dar es que traten de ser distintos, que hagan un contenido que en lo posible sea único y si es algo que ya existe que le den su toque para que se sienta que es algo de ustedes. Metanlé mucho sin importar los comentarios y sean constantes', sentenció.