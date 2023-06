Escuela Agrotécnica: siguen los problemas y los padres evalúan medidas

Tras dos semanas de reclamo, los estudiantes de la Escuela Agrotécnica ubicada en Media Agua, volvieron a clases. Sin embargo, en las primeras horas de este miércoles, los problemas se hicieron ver. Un alumno comentó en este medio que pasaron frío debido a que colocaron pocos caloventores y aún así saltó la térmica. En tanto una de las madres indicó que planean un nuevo reclamo y van a pedir que adelanten las vacaciones.

Los padres, estudiantes y docentes pedían enérgicamente refacciones edilicias, módulos, personal y el inicio de la construcción de un nuevo edificio. Si bien hubo promesas de cambios por parte de los ministerios intervinientes, el regreso a clases del miércoles planteó un panorama diferente.Al volver a las aulas vieron que las presuntas mejoras no estaban.

Mariela Pasten comentó en Diario 13: "la situación es caótica. En energía estamos igual que antes. Yo tuve la oportunidad de ir un ratito a hablar con la directora. Congeladas enteras. Ella, la preceptora, la rectora, todos". A ello sumó, que esto se debe a que si prenden una estufa salta la térmica. "No han podido ni siquiera sacar fotocopia los chicos en la escuela, porque no resistía la fotocopiadora", aludió la madre de una estudiante.

"Los chicos estuvieron muertos de frío. No vino nadie, nadie hizo nada. Los módulos que circulan que habrían llegado, aún no los hemos visto, porque jamás llegaron. No han cumplido con nada, no están haciendo platea, absolutamente nada de lo que prometieron", detalló la mujer sarmientina.

Ante esta situación alarmante, los padres están deliberando cuales serán las acciones a seguir. Una de las opciones es no mandar los chicos a clase, ya que no consideran oportuno exponerlos al frío con un nuevo corte o reclamo. "La verdad que es una situación malísima la que estamos pasando y los chicos no quieren perder los trimestres y es entendible, pero tampoco se puede estar así" confesó Mariela.

Pasten indicó que en la reunión que tuvieron con la ministra Cecilia Trincado, ella les prometió que durante el feriado iban a trabajar para que todo este en condiciones. Sin embargo, "nadie apareció", comentó la referente. Ahora, la comunidad educativa esta a la espera de una solución real que no obligue a pedir las vacaciones adelantadas o faltar a clases.