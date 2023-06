Proyecto Plus: las sanjuaninas que luchan por la Ley de Talles

Este jueves, Mayra Quiroga, modelo activista del "Proyecto Plus" charló con Cien por Hora. Este proyecto tiene como objetivo dar un vistazo real sobre el panorama de la ley de talles en la provincia y cuáles son las dificultades que atraviesan las mujeres que no están dentro de los estereotipos que manejan las empresas textiles.

Durante la entrevista en Canal 13, Mayra Quiroga mencionó: "El Proyecto Plus es una organización que se encarga de la diversidad cultural, también de cambiar estereotipos y de la aplicación de la Ley de Talles". En este punto, recordó que si bien la ley se aprobó, no hay un correcto cumplimiento de la misma. En este marco, desde su espacio llevan a cabo una encuesta en la que relevan datos sobre el panorama sanjuanino.

"A mí se me ocurrió hacer una encuesta porque, la verdad, no conocemos en números lo que está pasando en San Juan con la compra de ropa. Así que se me ocurrió hacer una encuesta, busqué ideas con la página Anybody, que ella también es una organización como Proyecto Plus, pero fue la pionera en impulsar la Ley de Talles", señaló la joven local. En la misma línea, expresó que la encuesta la pueden encontrar en sus redes sociales y consta de 15 preguntas.

Las preguntas de la encuesta van desde edad, género, en que se basan a la hora de comprar, el gasto que generan, si encuentran o no ropa. y demás. Hasta el momento, ellas han logrado obtener información provisoria, entre ellas, aludió a que la mayoría de las que padecen el problema, son mujeres y lo que más cuesta encontrar son pantalones. Además acotó que los costos son más elevados y hay menor variedad de prendas o modelos.

"En San Juan, por lo general, no hay tantos locales con ropa de diversos talles, además no tienen diversos modelos, por ejemplo muchas jóvenes que se tienen que llevar quizás una ropa para una persona mayor y también está lo del talle no real, ya que hay talles que quizás te dicen 50, pero a vos no te anda porque no es un 50" informó Quiroga.

El último año, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial hizo un censo de talles en el Centro Cívico, sin embargo, la joven añadió que no se sabe nada. "No hay información, no han dado datos de todo lo que han censado de los talles, no hay nada", dijo.