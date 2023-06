Escándalo: la reina trans recibió reclamos encendidos por irse sin pagar el alquiler

Este viernes April Valentina Vallejos mantuvo una entrevista en Banda Ancha luego de coronarse como Miss Trans Argentina 2023. Cuando salió de los estudios de Canal 13, una pareja la esperaba en la vereda y se vivieron verdaderos momentos de tensión. Una mujer, identificada como Rosana Flecha, la acusó de deberle más de un mes de alquiler, traducido en casi $80 mil pesos. Por su parte, April aseguró a este medio desconocer a las dos personas que la abordaron por este reclamo.

April salió con una amiga que la acompañó a brindar la entrevista. De repente se escuchó la mujer que decía "¿ahora no me conocés?". La amiga de la reina miraba a las dos personas, mientras la reina aseguraba no conocerlos. Luego comenzaron a pedir que no se filmara lo que estaba ocurriendo.

El equipo periodístico de Diario 13 dialogó con Rosana, que llegó acompañada de Jorge, para consultarles qué había ocurrido. Enojada por lo ocurrido, quien sería damnificada dijo "76.500 pesos me quedó debiendo, y ahora es reina. Tengo alojamiento, la señorita estuvo alojada, se fue sin pagarme y se fue en la noche, cuando nadie la veía. Ahora no nos conoce".

"Estuvo más de 2 meses viviendo ahí, venía pagando y de repente no me pagó más", explicó Rosana. El inmueble que asegura la mujer que le alquiló se encuentra en calle Mendoza 333 norte. "Me bloqueó, se fue", manifestó la propietaria del inmueble.

Por su parte, Jorge explicó que "le dije lo que se merece, 'que es una rata inmunda', porque se fue en la madrugada, después de que la tuvimos hospedada, le brindamos lo mejor y a las 3 de la mañana se fue, se llevó cosas, y hasta ahora no nos pagó. Un mes y pico, a plata de hoy, $150 mil mangos".

Jorge y Rosana se enteraron que estaba April en el canal porque son televidentes de Banda Ancha, y fue así que vinieron hasta el canal a tratar de hablar con ella ya que no habían podido contactarla desde enero, mes en que se fue. La propietaria del inmueble mostró mensajes de WhatsApp, Jorge aseguró que la rastrearon haciendolé llamadas, pero que cuando April escuchaba que era él le cortaba. También indicaron que no hicieron denuncia por esta presunta estafa porque no tienen contrato de alquiler al ser alojamientos temporales.

Por su parte, luego del escándalo, April se comunicó con Canal 13 y aseguró que no conoce a estas personas y que todo "es una difamación".

