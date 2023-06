Otra vez sopa: suspendieron nuevamente las clases en la Escuela Agrotécnica

Luego dos semanas de protesta, los estudiantes de la Escuela Agrotécnica en Media Agua retoman las clases, pero enfrentan nuevos problemas. Tras un día de vivir una dura jornada de clases, suspendieron el dictado de clases. Esto se debe a que volverán a hacer arreglos eléctricos.

Cabe recordar que los padres, estudiantes y docentes habían estado exigiendo con firmeza, mejoras en la infraestructura, módulos educativos, personal adicional y la construcción de un nuevo edificio. En la primera semana de reclamos, desde el Ministerio de Obras, comenzaron a generar refacciones eléctricas, sin embargo las mismas no se hicieron bien ya que al regreso de clases volvieron a saltar las térmicas y pasaron un día con frío y sin calefacción.

"En el día de ayer (miércoles) viajaron los directivos de la escuela al Ministerio de Educación para verificar los planos y para agregar algunas cosas que no se habían tenido en cuenta. Hoy (viernes) han vuelto a viajar al Ministerio para terminar esos planos, para poderlos dar inicio con el expediente, supuestamente el dinero para la Escuela nueva ya está" explicó Mariela Pasten en Diario 13.

En esta línea acotó que "los chicos siguen sin clases por el tema de la corriente". La madre preocupada, explicó que han ido varias veces a buscar solucionar el tema, sin embargo no lo pueden hacer. "Hoy siguen arreglando el tema eléctrico, así que tampoco hay clases y todavía no sabemos si la semana que viene los chicos van a tener clases porque no se puede ni siquiera prender una estufa y cuando prendes todas las luces, revientan las térmicas".

"Estamos en una situación bastante complicada, más con las bajas temperaturas", explicó Mariela a este medio. En cuanto a los módulos prometidos, llegaría la semana próxima, aunque no hay certezas ya que los tenían prometidos para esta semana.

Una de las preocupaciones radica en los chicos de localidades alejadas que para llegar a Media Agua deben madrugar. Ellos pasan 30 minutos a la intemperie hasta la apertura de las puertas de la escuela. Además deben caminar por un callejón oscuro para llegar a las aulas. Lo peor es que no pueden colocar ningún tipo de calefacción, porque sino se vislumbra el problema. En este marco, los padres generaron una propuesta. Mariela indicó "le planteamos a la directora mandar a los chicos de la mañana a virtualidad y que los de la tarde vayan, ya que es mejor el clima. No sé qué irá a pasar, pero la verdad que es una situación caótica".