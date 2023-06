Una sanjuanina ganó el concurso de belleza trans más importante del país

April Valentina Vallejos se coronó este fin de semana como la nueva Miss Trans Argentina, en un evento que se realizó en Córdoba y contó con la participación de 19 postulantes de distintas provincias. Este viernes pasó por Banda Ancha para contar su experiencia y además dejó un mensaje para las chicas trans que están empezando, y para toda la sociedad.

"Se hace cada año la elección, de esta fiesta, tenía muchísimas ganas de hacerlo el año pasado, subirme pero no estaba muy segura, entonces preferí omitirlo y hacerlo el siguiente año. Este año me preparé para hacerlo, lo elegí dos semanas de anticipación", explicó.

Luego contó como fue la inscripción. "Éramos 19 chicas y todas tenían que ir como de una asociación o particularmente", que fue su caso. "Te dan un reglamento al cual tenés que llevarlo, lo leí, me pareció bien las pautas que pusieron. Tenía más que nada lo básico de concurso de belleza, de compañerismo, de no competir con compañeras en el sentido que si ganabas que tuviera respeto por vos a quien no le gustó perder", manifestó.

Además agregó que "no había condiciones en cuanto al físico. Había todo tipo de clase de chicas, delgadas, rellenitas, altas, bajas, con cuerpo, sin cuerpo".

El mensaje de una chica trans para las que están empezando y para toda la sociedad

"No venimos a querer encajar en esta sociedad. Somos un grupo de mujeres trans que no buscamos la aceptación de la gente. Buscamos el respeto, porque nosotras respetamos", dijo April.

"Buscamos salir adelante y ser vista como una persona normal. Somos felices y queremos mostrarnos tal cual somos. No molesto a nadie, no tengo discordia con nadie y no me gusta que la tengan solo por mi condición y ser una mujer trans", explicó.

April tiene 24 años y expresó que "en agosto voy a cumplir 2 años siendo una mujer trans, antes era un varón gay, hasta que ya no me veía, no me aceptaba así, hasta que empecé mi camino, mi lucha conmigo misma".

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.