El sanjuanino de pura cepa que lleva el ferrocarril en la sangre

Gustavo Andrés Trigo es un “sanjuanino de pura cepa” como él mismo dice, nacido en Concepción. A sus 42 años ejerce la docencia en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y le enseña a sus alumnos montañismo, puesto que él también es guía de montaña. Pero si hay algo que le apasiona más que cualquier cosa son los trenes y ferrocarriles, algo que trae en la sangre debido a su historia familiar y que compartió en una entrevista con Diario 13.

“Yo siempre digo que la pasión por los trenes viene en la genética mía porque un tatarabuelo mío ya era ferroviario en Uruguay, un bisabuelo, su hijo también fue ferroviario y después por parte de padre y madre, tíos y abuelos ferroviarios”, explicó a este medio.

Y recordó que “la primera vez que me subí a una locomotora debo haber tenido 3 años, en ese momento donde yo vivía justo pasaban las vías del tren, que ingresaba a una bodega que está acá en Concepción”.

A lo largo de los años, la pasión por los ferrocarriles lo llevó a ir juntando todo tipo de materiales, desde imágenes, videos, y hasta archivos impresos, que comparte actualmente en sus redes sociales.

“Muchas cosas las he encontrado en el Archivo Provincial; otras cosas las he ido encontrando en el archivo de la Biblioteca Franklin, leyendo diarios de los más antiguos que tiene la biblioteca, que son de julio de 1885. De ahí me nutro para conocer bien la historia del ferrocarril en San Juan”, explicó.

Pero además no solo el material lo obtiene en la provincia, sino que hay sanjuaninos en otras partes del país que se lo comparten. “Tengo la suerte de, gracias a las redes sociales, poder vincularnos con personas que comparten el mismo gusto”, y recuerda la entrega de varios decretos que le entregó un escritor cordobés radicado en Buenos Aires.

CUENTEMÉ, GUSTAVO

A lo largo de los años todo lo que sabe acerca de la historia del ferrocarril en San Juan ha hecho que sea entrevistado, por ejemplo, por Radio 10 de Bahía Blanca; o que encabece disertaciones en la provincia.

“Las disertaciones han sido vinculadas a la historia del ferrocarril acá en San Juan, puntualmente al ferrocarril San Martín. En marzo se cumplieron 30 años de la partida del último tren de pasajeros y en abril se conmemoró un nuevo aniversario de la llegada del ferrocarril a San Juan, todo dentro de lo que es la Estación San Martín. Siempre digo que es la mal llamada Estación San Martín, porque es la Estación San Juan del Ferrocarril San Martín; y después por otro lado está la Estación San Juan del Ferrocarril Belgrano; y nosotros los sanjuaninos las hemos bautizado y renombrado Estación San Martín y Estación Belgrano”, relata este docente.

Estación San Juan del Ferrocarril San Martín, comúnmente llamada Estación San Martín. Foto tomada después del terremoto de 1944, se pueden ver grietas y parte de la cornisa dañada.

“La gente principalmente me comenta mucho los videos de Youtube y me felicitan por poder seguir un tren, o sacar fotos” – Gustavo.

DE DÍA O DE NOCHE, A LA “CAZA” DE UN TREN

Tal es el amor que tiene por los trenes o ferrocarriles, que Gustavo sale “a cazarlos”. Sigue sus recorridos, los graba, y comparte esa experiencia en sus redes. “Salgo a ver si encuentro algún tren; la mayoría de las veces no los encuentro, pero hay veces que sí y los voy siguiendo hasta donde puedo o donde me da el tiempo”, cuenta. Además, destaca que “es increíble como en muchos lugares la gente espera, saluda al tren”.

Entre la gran cantidad de lugares que recorrió por este motivo, el docente comentó que el que más le gusta es “en Caucete, sobre la Diagonal, porque se ve la llegada; la Diagonal tiene esa particularidad de que uno ve cruzar la gente permanentemente y viene el tren tocando bocina, con la luz prendida”.

FERROCLUB, EL GRUPO DE SANJUANINOS QUE COMPARTE LA MISMA PASIÓN

Enero de 2011. Cena de por medio, un grupo de 4 sanjuaninos amantes de los trenes dijeron ‘demos un paso más y concretemos un Ferroclub acá en San Juan’. Así nació este grupo formado por personas de la provincia; que actualmente tienen la idea de tener un propio Museo Ferroviario en este suelo y hasta tener sede propia, contó Gustavo.

Este guía de montaña explicó que el pilar es el grupo de whatsapp donde siempre están en contacto y van recopilando material histórico ferroviario. El grupo fue creciendo y debido a las responsabilidades de cada uno se reúnen cuando el tiempo lo permite.

DESDE UN REGLAMENTO INTERNO HASTA UNA LIBRETA DE APUNTES, ENTRE LAS RELIQUIAS

Entre los múltiples archivos en imágenes o videos, también están los impresos que Gustavo atesora y comparte. Así es como mostró a Diario 13 “un Reglamento Interno Técnico Operativo y es el reglamento que actualmente sigue vigente para el personal ferroviario. Este reglamento data de 1958. Se siguen guiando todos, sigue siendo material de estudio para el personal ferroviario”.

Pero además dos libretas de apuntes, que consiguió a $100 cada una en una casa de antigüedades: “la llevaba el conductor de la locomotora y se iban anotando todas las novedades. Una anotación muy precaria”, cuenta.

