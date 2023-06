Jorge Fuentes: De trabajar en un jardín a dirigir los coros de niños de la UNSJ

Esta semana, Jorge Fuentes, Director Gral. de los coros de la Universidad Nacional de San Juan, brindó una entrevista a Canal 13. En ella recordó parte de su historia e inicios en la música. Además de ello, dialogó acerca de la labor que lleva adelante enseñando a los niños, junto a su equipo de trabajo.

Fuentes, ha logrado una carrera destacada en la actividad coral. Comenzó su carrera trabajando en un jardín de infantes a los 19 años y, desde entonces, no ha parado de contribuir a la enseñanza de los niños y niñas. Luego de ello, dejó el país para perfeccionarse en Europa y lograr ser Magíster.

"Yo de chico tocaba el piano en bandas y demás. Tenía 19 años creo y empecé a trabajar en un jardín de infantes enseñando música. Entonces ahí le enseñe a los niños por primera vez. Después empecé a dirigir una orquesta juvenil, un programa muy lindo que hay en San Juan todavía, coros y orquestas infanto-juveniles. Y ahí me enamoré de la orquesta, me enamoré de los chicos, de lo que se puede lograr. Después me fui a vivir a otro país, a estudiar. Y al volver se dio la posibilidad de dirigir los coros", expresó el director Fuentes.

Después de varios años de estudio y trabajo, Fuentes regresó a San Juan para hacerse cargo de los coros de niños de la UNSJ. Actualmente, estos coros están integrados por el Coro Los Jilgueritos, el Coro Preparatorio y el Coro de Niños y Jóvenes.

"La música genera en los niños autoconvicción, de que lo que están haciendo vale la pena, genera objetivos a corto o largo plazo. Ya sea preparándose para los conciertos, ir a una competencia o ir a un no sé qué. Pero es la posibilidad de dar lo mejor de si mismos y demostrar que pueden alcanzar sus sueños", indicó Fuentes.

Bajo la dirección de Jorge, estos coros han logrado un nivel de excelencia que los ha llevado a participar en numerosos conciertos tanto en la provincia como en el interior de Argentina. Cabe destacar, que con su equipo de trabajo conformado por los profesores Mariana Pechuán, Luciana Escudero y Fernando Lazari, lograron realizar audiovisuales magníficos en plena pandemia. Trabajando con los niños y adolescentes de manera virtual.

El director sanjuanino ha sido reconocido por su trayectoria y su compromiso con la música coral en San Juan y en el país. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo de la música coral en la región y para la formación de nuevas generaciones de músicos. Y el 29 de junio formará parte, con uno de los coros de la UNSJ, del Festival Coral de Invierno, que organiza ADICORA. Del que las entradas están disponibles en la boletería del Auditorio Juan Victoria.

Finalmente, en el mes de julio, se realizará un nuevo concierto con todos los chicos y chicas que integran los coros de la UNSJ.