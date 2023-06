Casa Activa: los complejos para jubilados están casi terminados

El Instituto Provincial de la Vivienda trabaja constantemente para cumplir el sueño de la casa propia de los diferentes sectores de San Juan. Entre sus diferentes proyectos se encuentra 'Casa Activa', en el cual se avanza de manera conjunta con PAMI con la construcción de dos complejos para adultos mayores. En ese sentido, se informó que los dos conjuntos de viviendas tienen un avanzado porcentaje de la obra completada.

Marcelo Yornet, director del IPV, contó en Cien por Hora cómo se esta desarrollando esta inédita obra estatal. Acerca de esto recordó que se trata de un complejo situado en Chimbas y otro en Pocito, los cuáles están compuestos por un total de 32 unidades habitacionales. Sin embargo no sólo las casas se están construyendo en estos terrenos.

'Hay instalaciones para que puedan hacer actividades físicas como un gimnasio, pileta climatizada y un área de talleres. Uno lo ubicamos en Chimbas y otro en Pocito, para que las adjudicaciones las demos a familias, parejas o personas solteras mayores de 60 años que tengan domicilio en el Gran San Juan. El de Pocito esta casi terminado, debe estar en un 96% completada la obra. Ahora estamos con la parte eléctrica probando todo. El de Chimbas esta en un 70% más o menos', reveló.

Debido a la etapa en la que se encuentra la construcción de los mismos, el entrevistado aseguró que este año ya serán adjudicados. Acerca de esto mencionó que el método que utilizarán para decidir quiénes serán los futuros residentes todavía no esta definido, ya que tienen que definirlo con PAMI y Desarrollo Humano.

'Es algo que debemos coordinar con PAMI y Desarrollo Humano porque en otras provincias ya se realizó de esta manera. PAMI le brinda un soporte económico a Desarrollo Humano, para que lo administre con su área de Adultos Mayores. Esa estructura creería que es la que vamos a usar en San Juan. Todavía no esta definido. Hay un porcentaje que PAMI coloca que es el 70% y el 30% queda a disponibilidad de Desarrollo Humano que atenderá diferentes situaciones', explicó.

Por último, es importante recordar que el principal requisito es que la persona sea mayor a 60 años de edad y que nunca haya recibido ninguna solución habitacional de ningún tipo. Si la persona recibió este tipo de asistencia de parte de su municipio, desde la provincia o desde el propio Gobierno Nacional, no podrá aplicar para residir en alguno de estos complejos.

'Se va a hacer un llamado a inscripción para personas mayores de 60 años, que sean autosuficientes y que nunca hayan tenido alguna solución habitacional. La idea no es que nos saquemos de encima a nuestros mayores. No es que yo tenga a mi madre de en mi casa, pero es de ella y yo me quiero quedar con la casa entonces la llevo a ella a este complejo. Esto es para personas o matrimonios que nunca tuvieron esta asistencia', sentenció.