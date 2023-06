Por el momento no habrá corte de prestación de las farmacias a la Obra Social Provincia

El Presidente de la Asociación Propietarios de Farmacia, Carlos Otto, explicó en Canal 13 porqué se iba a cortar el servicio hasta que apareció una negociación de último momento que suspendió el corte. Por unos 20 días más la cobertura para afiliados a la Obra Social Provincia en Farmacias está garantizado, según detalló.

Otto explicó que "hay que aclarar que muchas farmacias estan atravesando un problema financiero por los pagos a las droguerías, hay un determinado crédito que si no se paga provoca problemas. Las farmacias pusieron en juego todos sus ahorros" ya que se esperaba el pago del mes de marzo que no se concretaba: "no hay de donde rascar la olla”, dijo.

El viernes después de gestiones con autoridades se logró canalizar gran parte del pago de la OSP que es gran parte de lo que se genera en el mostrador de las farmacias. Se recuperó el crédito con las droguerías y se pudo seguir. Se logró firmar con la dirección de la OSP una cláusula de pronto pago que va a permitir seguir trabajando en las prestaciones al menos por unos 20 días más.

Otto contó a este medio que "recién estamos cobrando el mes de marzo y la idea es al 10 o 15 de cada mes podamos cobrar, algo que no había ocurrido en junio.

Mientras se generan esos pagos las farmacias van cubriendo sus compromisos comerciales con las droguerías de su propias espaldas por eso, conjugado con la difícil situación económica que se vive en la actualidad hay momentos donde el crédito con las droguerías se ve amenazado.