Videos: arde el hockey sobre césped sanjuanino por la agresión a una árbitra

El pasado fin de semana, Colón Junior y CEF Tricolor se enfrentaron en cancha de Los Patos de la UNSJ, ubicada en Calle 5 pasando calle Meglioli, en un partido de hockey sobre césped. Tras el encuentro, la árbitra Julieta Gómez expulsó a la entrenadora del equipo merengue, Rosa Albarracín, al entender que se había sobrepasado con expresiones verbales hacia ella. Esto generó la reacción de la DT, momento que fue filmado con un celular.

- Arbitra Julieta Gómez: Entrenadora usted tiene roja.

- DT Rosa Albarracín: Pero si ya terminó el partido.

- Arbitra Julieta Gómez: No importa ¿alguien más quiere hablar chicas?

- DT Rosa Albarracín: A ver ¿qué dije yo?

- Arbitra Julieta Gómez: ¿Puede dejar de faltar el respeto?

- DT Rosa Albarracín: ¿Qué le dije? ¿Hablé con usted? Yo no me he dirigido nunca a usted. En cambio, usted ha dicho que las chicas no sirven para nada.

- Arbitra Julieta Gómez: ¿Yo he dicho eso? ¿Lo tiene grabado? ¿Tiene pruebas? Porque por acá (intercomunicador) solo me comunico con mi compañero sobre las jugadas, nada más. Entonces yo no le tengo que decir lo que yo hablo por acá (intercomunicador).

- DT Rosa Albarracín: ¿Y qué le he dicho yo a usted?

- Arbitra Julieta Gómez: Lo va a saber cuando le haga el informe señora. Y tenga cuidado sobre cómo se está comunicando conmigo (mientras se señalaban con el dedo).

- DT Rosa Albarracín: Usted ha dejado pegar mil veces, tengo una jugadora lesionada por ese equipo, por la jugadora que tiene la vincha. Mi jugadora tiene para 6 u 8 meses (de recuperación) porque le pusieron el palo y no lo cobraron. Ustedes los árbitros no tienen respeto por las jugadoras, no han sacado ni una tarjeta verde.

- Arbitra Julieta Gómez: No me toque.

- DT Rosa Albarracín: Usted todo ha cobrado mal, qué se creen porque tengan un silbato en la boca mugrientos de mierda.

- Arbitra Julieta Gómez: La están grabando.

- DT Rosa Albarracín: Usted va a la reunión y está con el señor (el otro árbitro) y hablan. ¿Por qué no pusieron que le pusieron el palo? Han cobrado re mal y se han cagado de risa, usted y él. Y cuando he dicho que estaban cobrando mal, vos (encargada de planilla) te cagabas de risa. Pegan palo contra palo y vos te cagabas de risa. ¿Vos para que equipo estás?

- Encargada de planilla: Para nadie.

- DT Rosa Albarracín: ¿Estás segura? Si a vos te conozco desde hace años. Mirame a la cara.

- Jugadora de Colón: Vos también sos jugadora y lo que nos vienen haciendo también te lo van a hacer a vos. Eso que estás haciendo no se hace, sos una mala persona. Yo te conozco de la cancha y no creía que eras así.

- Capitana de Colón: Basta, ya está Rosa.

- Arbitra Julieta Gómez: Vamos a informar los nombres de las jugadoras que están expulsadas y de la entrenadora.

- DT Rosa Albarracín: Es una negra ordinaria que se ríe de la gente y encima le estás diciendo las cosas que dice en la cancha y se ríe porque no tiene cara la gila si le estoy diciendo en la cara las cosas que ha dicho. Y se hace la piola, si cuando te sacas el uniforme somos todas iguales nena culiada. Más ordinaria es ella que falta el respeto, porque yo la he escuchado. Qué se cree que es superior a las demás.

- Capitana de Colón: Basta.

Quienes hicieron llegar los videos a Canal 13 San Juan aseguraron que los difunden porque "no queremos que esto siga pasando, ahora justo han grabado, pero ya ha habido otras agresiones que no han sido grabadas y como no se ha hecho la denuncia han quedado en la nada misma. Entonces queremos que repercuta para que no pase a mayores".