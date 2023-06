Chicas y chicos trans, los más castigados de la comunidad LGBT

Este 28 de junio como cada año se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. En ese contexto un referente de una de las asociaciones civiles más conocidas de este sector, habló en Canal 13. Durante la entrevista aseguró que los chicos y chicas trans son los miembros de la comunidad que son más castigados por la sociedad.

Daniel Rojas, miembro de la Asociación Civil La Glorieta LGBT+, contó en Cien por Hora la dura realidad que viven los integrantes de la comunidad trans local. En ese sentido recordó que por las diversas complicaciones que tienen en su vida diaria, estas personas tienen una esperanza de vida menor a los 40 años.

'La Glorieta se formó el 5 de junio de 2010 y desde ese momento luchamos por los derechos de la población LGBT. Son 13 años que llevamos trabajando en la provincia. Se ha avanzó bastante, pero falta conseguir inclusión laboral, académica y educativa. Recordemos que la población trans es la más castigada de todas, tienen un promedio de vida de 35 o 36 años. No tienen acceso a la salud y a la educación, son las personas más excluidas de toda la diversidad sexual', expresó.

Siguiendo en la misma línea el entrevistado reconoció que en el último tiempo, desde el Estado Provincial comenzaron a incluir a personas trans dándoles un empleo. No obstante remarcó un detalle para nada menor. Uno de los requisitos básicos para conseguir trabajo es haber terminado los estudios secundarios. Justamente esto es algo que ellos muy pocas veces pueden conseguir, a raíz de la intensa discriminación que reciben en los diferentes niveles.

'Hay chicas trans que están en muchas instituciones del Estado como las Municipalidades y el Centro Cívico. Tienen contratos laborales pero muchas veces le piden mínimamente el secundario completo y no lo tienen porque no lo han podido terminar. Esto pasa por una cuestión de discriminación. Una chica trans me dijo que iba a una secundaria privada confesional y se tenía que 'disfrazar de hombre' para poder ir. Es muy fuerte que se tengan que disfrazar para poder terminarlo', manifestó.

Sumado a esto, Rojas señaló que en los establecimientos médicos no sólo se viven hechos discriminatorios en algunas ocasiones, sino que estos escalan hasta casos de maltrato directamente. Si bien de a poco estos miembros de la sociedad han ido ganando espacio dentro de los nosocomios, todavía existen profesionales de la salud que no saben como manejarse con ellos.

'Un gran avance de lucha es que los chicos y las chicas trans tengan acceso a la salud, donde se puedan hacer las cirugías debidamente controladas por los especialistas, con un seguimiento hasta de la cuestión hormonal. Que no lo tengan que hacer de una manera clandestina. Por ejemplo los chicos trans pueden someterse a una cirugía de mamas. Ahí lo que pasa es que la enfermera que te toca o otros trabajadores no les gusta lo que estás haciendo y ahí viene el maltrato', señaló.

En busca de una solución para estas situaciones conflictivas, el referente de 'La Glorieta' insistió en la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. En ese sentido mencionó que él es docente y que le ha tocado cruzarse con padres que tienen ideas muy erradas de lo que realmente implica la implementación de la ESI.

'Yo como docente hago hincapié en que se aplique la ESI en las escuelas. No tengan miedo, se les enseña cosas acordes a la edad que tienen. Hay papás y mamás que piensan que les van a pasar una película pornográfica a los alumnos y nada que ver. Me río por no llorar. Es un delito, eso no se puede hacer y menos en una escuela', señaló.

Por último, Rojas invitó a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y a cualquier persona que lo desee, a participar de la actividad pactada para este miércoles. Se trata de un picnic organizado por el Concejo Provincial de la Diversidad, en los jardines del Conte Grand desde las 17:00. El lugar se encuentra ubicado en San Luis entre Las Heras y España. Es algo simbólico.