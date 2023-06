Gustavo Garzón ya está en San Juan para filmar la película sobre 'Danielito'

La provincia de San Juan recibió una importante visita durante este miércoles 28 de junio. Se trata de la presencia del reconocido actor Gustavo Garzón, el cual será el encargado de realizar el documental que contará la vida del entrañable sanjuanino 'Danielito'.

El artista es recordar por interpretar diferentes papeles en tiras televisivas como 'Todos contra Juan', 'Solamente Vos', 'Historia de un Clan', 'Monzón', 'El Marginal', entre muchas otras. Además se desempeña como director, teniendo como uno de sus trabajos más destacados el videoclip de 'Llegaste Tu', la colaboración entre Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Desde este mismo rol fue que creó una película que concientiza acerca del síndrome de Down, la cual se emitirá en San Juan.

'Este miércoles a las 19:30 en el Cine Teatro Municipal vamos a proyectar la película llamada 'Down para arriba'. Es una película sobre actores con síndrome de Down en la cual están mis hijos. Es con entrada libre y gratuita. Esa película es parte del documental que estamos filmando en San Juan, sobre la vida y los logros de Daniel López. Él es un orgullo de San Juan cuyos logros trascendieron y ya se conocen a nivel nacional', expresó ante el móvil de Canal 13.

Seguidamente Garzón bromeó con que su llegada se dio justo en plena campaña electoral, ya que el próximo domingo 2 de julio San Juan elegirá a su nuevo gobernador/a. En ese sentido reconoció que justamente hubieron algunos políticos locales que lo ayudaron con la filmación del documental que esta creando acerca de la vida del sanjuanino 'Danielito'.

'Están todos muy calientes con las elecciones, llegamos en plena campaña. Yo no tomo partido, no hablo de cosas que no se, ni siquiera puedo hablar de la política en mi ciudad casi. Los políticos de acá me han ayudado con la película. Virginia Agote de Cultura nos ayudó y también la gente de Chimbas. Los fondos para la película son muy escasos. Es fundamental visibilizar porque la gente ignora bastante sobre este tema. Tengo hijos con discapacidad intelectual y es muy bueno que la gente tome conciencia de que son personas iguales a cualquiera. Tienen más capacidad de lo que uno cree', señaló.

Por último, el propio Daniel López habló también con este medio, sin esconder la gran felicidad que siente porque se haya concretado este sueño de que Garzón haga una película sobre él. 'Estoy contento y emocionado porque yo venía luchando por este proyecto desde hace mucho. Lo conocí a Gustavo y ahí le dije que quería que me hiciera la película sobre la historia de mi vida', sentenció.