Mamás sanjuaninas piden por una educación sexual integral equilibrada e inclusiva

En un mundo en constante evolución, la educación sexual integral se ha convertido en un tema crucial en las agendas educativas y sociales según profesionales tanto educativos como de la salud. En este caso, tres mamás han expresado a Diario 13, su opinión de que la Educación Sexual Integral debe ser implementada en todas las escuelas y colegios de San Juan, pero en su justa medida, permitiendo que los padres sean tomados en cuenta para educar también desde el hogar.

Estas mamás de dos escuelas diferentes de Chimbas, llamadas Sara, Belén y Cecilia reconocen la importancia de que los padres sean los primeros responsables de guiar a sus hijos en los temas referidos al cuidado personal y la sexualidad. Sin embargo, también creen que la educación sexual en el hogar es fundamental para establecer una base sólida de información antes de que los niños sean enseñados por docentes en la escuela.

"A mi mis papás me hablaron sobre sexualidad cuando iniciaron mis ciclos femeninos. pero antes también me enselaron lo básico como ´entrá al baño sola, nadie te puede tocar en ciertas partes del cuerpo, etc´. Para mi los papás no podemos mirar para otro lado, porque hay cosas que los niños tienen que saber antes de empezar el jardín te diría. Y lo que no me gusta de la ESI, es que no me gustaría que les hablen tan directamente a niños menores de 10 años", indicó Sara.

Por otro lado, estas mujeres también entienden que la educación sexual integral en las escuelas podría complementarse y reforzarse en casa. Reconocen que los niños necesitan un enfoque equilibrado y objetivo en la educación sexual, proporcionando información precisa y basada en evidencia científica, sin tabúes ni estereotipos de género.

"Para mi estaría buenísimo que, los chicos fueran enseñados por profesionales antes de salir al secundario. En sexto grado, por ejemplo, porque aún sea que miras Facebook nomás, hay videos subidos de tono que los pueden confundir. Aparte ellos en sus cuerpos experimentan cambios, muchas chicas se desarrollan y cuando querés acordar inician sus primeras experiencias, como los besos y demás. Sería bueno que hagan talleres o charlas con ginecólogos o alguien que les enseñe temas como la anticoncepción", señaló Belén.

Finalmente, estas mamás de chicos de entre 6 y 11 años, mostraron una actitud positiva al abogar por la inclusión de la Educación Sexual Integral, inclusive tratando de manera delicada temas cómo : las infancias trans. Sin embargo, enfatizan la importancia de contar con gabinetes psicológicos en las escuelas para apoyar a todos los niños y preparar adecuadamente a sus compañeros para comprender la diversidad de identidades de género.

"No tengo nada de contra de que mis hijas compartan con compañeros que tengan otro género. De hecho yo les he dicho, que si alguna vez un compañero tiene actitudes que hagan que los demás le hagan bullyng, ellas no se preste para eso. Porque nadie es mejor que otro y todos nos tenemos que aceptar. Pero obviamente, hace falta que en alguna charla los profesores también les enseñen estas cosas, para reforzar la educación que viene de la casa", afirmó Cecilia.

Estas madres valientes creen que la educación sexual integral no solo es fundamental para brindar a los niños y preadolescentes información precisa y actualizada sobre la sexualidad, sino que también es esencial para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa. Piden por una educación que involucre a los padres, a los profesionales de la educación y a los gabinetes psicológicos para brindar a los niños las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y desarrollar relaciones saludables evitando problemas como el abuso y las violencias.

Cabe destacar que las mamás no quisieron ser fotografiadas, porque prefieren mantener su anonimato.