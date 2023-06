Desesperado pedido para Carlita, la primer niña electrodependiente

Yanina Guzmán, es una sanjuanina que esta desesperada buscando una solución urgente para su hija Carla Guzmán, de 14 años. Carla, quien vive en Chimbas con su familia, necesita un medicamento de alto costo y, aunque recurrió al Ministerio de Desarrollo Humano en busca de ayuda, le informaron que no era posible brindarle una solución esta semana. La madre de la menor, charló con Diario 13 para dar a conocer el mal momento que atraviesa.

Hace 8 años, a Carla le diagnosticaron una serie de condiciones médicas no evolutivas, que incluyen hidrocefalia, parálisis cerebral, displasia pulmonar y pubertad precoz. Desde entonces, ha estado bajo cuidado de internación domiciliaria. Cada mes, Yanina, presenta un expediente al Ministerio de Desarrollo Humano solicitando asistencia para cubrir los costos de una medicación para la pubertad precoz, que asciende a más de 300.000 pesos, así como también para los gastos de alimentación y el pasaje relacionado con el botón gástrico.

Si bien, el gobierno se ha encargado de cubrir los gastos, pero siempre se han retrasado. A pesar de explicarles que su hija necesita la colocación de la medicación cada día 18 de mes, este mes no ha recibido la respuesta necesaria para poder satisfacer las necesidades de Carla. "Me dijeron que no pueden darme una solución porque no tienen novedades. Como ella es una empleada, pedí hablar con alguien más. Pero me dicen que no, que están ocupados, que ellos van a tratar de hablar con sus jefes", explicó la madre en un audio enviado a este medio. Una de las respuestas que le dieron fue que debido a la falta de pago a los proveedores, el medicamento no se encuentra disponible en la farmacia del Ministerio de Desarrollo Humano.

"Todos me dicen que tengo que esperar porque han reclamado por la falta de suministros, pero esta semana será imposible. El viernes termina el mes y mi hija ya se ha quedado sin medicación", detalló Yanina. Además, agregó: "La salud de mi hija está muy deteriorada, está descompensada y tiene mucho dolor debido a la falta de medicación". Cabe destacar que la menor es electrodependiente y, en esta circunstancia, la madre no sabe a quién más acudir.

En caso de no recibir el medicamento este mes, Carla corre el riesgo de experimentar dolor uterino y hemorragias, lo que elevará su frecuencia cardíaca.

"Estoy desesperada, me enoja que ellos tengan recursos para hacer campaña política y no los tengan para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. No estoy todo el tiempo en el Centro Cívico, solo voy por necesidad, por la necesidad de mi hija", dijo Yanina con angustia, al no conocer el destino de su hija.

En su momento, Yanina comentó en este medio de comunicación que los médicos le informaron que la enfermedad de Carla ya no tiene cura. Por ello, lleva adelante esta lucha para brindarle una vida digna a su pequeña, que lleva 8 años con internación domiciliaria y sufre múltiples dolores debido a las patologías