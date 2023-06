Luego de los discriminatorios dichos de Lucas Luna y Verónica Sikora, dirigentes de La Libertad Avanza, el espacio comandado por Javier Milei; contra Franco Rinaldi y Milagros Juez, la hija de Luis Juez, que padece parálisis cerebral; figuras del arco político manifestaron su enojo.

En ese marco Gastón Díaz, militante del PJ, mantuvo una entrevista en Banda Ancha este jueves y habló de la discriminación política a la discapacidad: "son comentarios que atrasan", dijo. Además sostuvo que "discriminación siempre va a haber, pero hay una vida por disfrutar".

Ante la consulta de qué le provoca cuando ve y escucha esto, Gastón expresó que "primeramente, repudio total a las declaraciones de Buenos Aires como de esta mujer en Córdoba, pero principalmente, mucha congoja en el colectivo de las personas con discapacidad. Venimos trabajando durante años para ganar nuestro lugar, para ser reconocidos como personas en hablar de derechos y en obligación; y estos comentarios atrasan muchos siglos a una sociedad que de a poco se va convirtiendo en algo mucho más inclusivo".

"Excluir a una persona con discapacidad es un tema que discutíamos hace varias décadas, hoy en día no es así y creo que no me sorprende de dónde viene, desde la ideología de las personas que transmitieron este mensaje, no me sorprende porque perciben a la persona con discapacidad", sostuvo.

¿Qué le dirías a esas personas que todavía tienen el temor de lo que tienen que enfrentar por delante?, consultó el periodista Daniel Tejada, a lo que él respondió: "un mensaje muy claro. Vamos a tener obstáculos siempre. Una persona con discapacidad, siempre va a tener obstáculos. La discapacidad no sea un condicionante. Primero tenemos capacidades. Y capacidades diferentes. Y a la familia y la compañía que crean de alguna manera, estén convencidos de que sí, en una sociedad, el día a día está siendo más inclusiva", expresó.

Mirá la entrevista completa en Banda Ancha.