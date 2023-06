Menos que el año pasado: el llamado a vacunarse para prevenir enfermedades

Este jueves, el jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan, el licenciado Fabio Muñoz, charló en Cien por Hora sobre como llevan a cabo las vacunaciones en cada centro de salud. En este caso señaló que esta activa la campaña de inmunización y hay stock de todas las vacunas.

Tal como comentó, en esta época de invierno, siempre se hace un refuerzo y un llamado a la población. "Estamos en todos los momentos tratando de poder llegar a la población objetivo, pero a veces se dificulta. Con respecto a eso, no tenemos el éxito que nosotros pretendemos, que es llevar, en esta época ya llevar un 90%, cuando tenemos menos de un 50% de dosis aplicadas en todo San Juan con respecto a estos grupos", explicó el profesional.

"No estamos llegando al porcentaje que deberíamos, es preocupante porque si yo tengo una patología y no me apliqué la dosis este año, solamente tengo la del año anterior, lamentablemente, tengo un riesgo", señaló Muñoz. Tal como referenció, los riesgos están en línea con la posibilidad de contraer la enfermedad y tener la complicación que conllevaría.

Con la vacuna antigripal, dijo: "estábamos todos desesperados para poder llegar a esa vacuna, porque la gente fallecía tremendamente, las secuelas post gripe eran muy severas y de esta forma la podemos evitar con la herramienta más certera que tenemos, o sea, la más firme que tenemos, que es la vacunación". También que para quienes quieran vacunarse, están disponibles el vacunatorio y hay atención en los centros de salud la dosis antigripal, "pero también las vacunas de calendario, que habitualmente tienen que estar colocadas. En los más de 170 centros de salud que se encuentran en la provincia hay vacunas calendario, COVID y antigripal, están todas".

En esta línea, señaló que la persona no tarda más de media hora en ir a colocarse la vacuna que necesite. Respecto al 2022 no hay un incremento de vacunación, por lo que no han alcanzado el porcentaje deseado. "El año pasado a esta altura, si habíamos pasado el 50%, en este año no lo estamos pasando, eso es lo importante y lo que tratamos de hacer es el hincapié y poder informar a las personas que pueden asistir sin ningún inconveniente", dijo. A ello sumó "este año se ha flexibilizado mucho más que el año anterior, por ejemplo, si tiene una patología recién declarada, únicamente con una historia clínica puede ir por un centro de salud y puede colocarse la vacuna".

Otra modalidad es la que generan saliendo a los barrios y colocando en cada hogar las vacunas. También informó que si una persona no se pueden movilizar, pueden ir al centro de salud un familiar, e informar sobre lo que sucede para a solicitar la vacunación en domicilio. "Lo importante es que llegue esa dosis a quien lo necesite", finalizó.