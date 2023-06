Una de cal y otra de arena: le dieron el subsidio a Zulma pero no consigue alquiler

Zulma Bustos, es la mujer de Villa Hipódromo, que pesa casi 300 kilos y que necesitaba una vivienda, porque su tía la quería desalojar de la humilde habitación que tenía. Según comentó en diversas ocasiones en este medio, su lucha era por un alquiler hasta que le salga una casa donde vivir de manera digna y sin andar "rondando" por diferentes viviendas, con el riesgo de quedar en la calle. Finalmente llegó la ayuda, pero el problema es que no consigue alquiler.

Zulma conversó con Diario 13 y comentó "el subsidio ya me salió, pero andamos buscando alquiler. Me ha dicho mi hermana que va a ser por seis meses, pero yo me pregunto que va a pasar después cuando se cumpla esos seis meses, ¿qué hago yo? ¿Qué hago otra vez a la calle?, Seguido de su preocupación por su futuro, detalló "yo lo voy a recibir, y ya estamos buscando alquiler, porque donde conseguimos, no nos contesta la dueña".

Según aludió, el dinero ya esta disponible para su retiro, aunque no conoce el monto que recibieron para poder ofertar a quien alquile. "Nosotros andamos buscando más o menos lo más barato, porque miren, piden mes de depósito, piden el mes, más piden un garante y un excesivo de sueldo, es mucho" apunto la mujer. Además detalló que una de sus dudas es como será el pago, es decir si será mensual o semestral.

Seguidamente mencionó "Gracias a Dios ya me salió el subsidio, pero lucharía por una casa, porque ya estoy cansada, andando rodando para un lado para otro. Estoy cansada, pero ya Dios sabrá cuando sea el momento de que me ayuden con una casa, total yo la puedo pagar con mi pensión".