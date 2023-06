Paranormal: siguió una luz blanca en el cielo y ésto le sucedió

Este sábado, Diario 13 accedió a la historia de Patricio, un hombre de Chimbas. Quien hace seis décadas, presenció un evento sobrenatural camino al departamento Ullum. Que terminó en anécdota, pero en su momento, le causó intriga y miedo.

Patricio comentó que, alrededor de las 20 mientras conducía su moto Puma 125 por calle Rastreador Calívar y avenida Libertador. Observó el cielo y notó una luz blanca en forma de círculo que se trasladaba a gran velocidad. Lo que llamó su atención y lo motivó a seguir la trayectoria del objeto de se movía en el firmamento.

"Yo me iba a mi casa, después del trabajo. En ese entonces tenía unos 18 años y cuando vi eso en el cielo lo seguí. Cuando llegué a la Libertador doble y tome la ruta que lleva a Ullum", comentó Patricio.

Fue entonces que, mientras el entrevistado seguía el curso del círculo de luz, notó como éste tenía otros detalles como bordes y puntas. Y cada vez se veía mas nítida y grande. "Le empecé a notar unos bordes ondulados al costado y cuando quise acordar se hizo mas grande. No le voy a negar que me daba un poco de miedo, pero lo mismo quería saber adonde iba", señaló el hombre.

Mas adelante, ya dentro del departamento Ullum, se hizo de noche y Patricio se mantuvo firme en su convicción de perseguir el supuesto ente. Mas, de un momento a otro, el hombre vio como salieron destellos del objeto volador, el cual giró hacia la derecha y en microsegundos, según dijo el hombre, desapareció del cielo nocturno.

Este suceso, ha sido recordado por Patricio por décadas, además de que fue contado a sus hijas y nietos. Por lo que, queda el recuerdo vivo en su memoria. "No me voy a olvidar mas de eso que vi, al principio era raro pero después mucho mas. Porque le vi detalles que no me voy a olvidar mas", señaló el hombre de Chimbas.

Finalmente, el entrevistado contó que no es la primera y única vez, que presenció eventos sobrenaturales. Ya que, cuando era adolescente vivió una temporada en Nikisanga, departamento Caucete. Y mientras trabajaba en el campo, ayudando a sus tíos vio otro tipo de sucesos extraños, por ejemplo: escuchar aletazos en un pimiento, en el que no había nadie mas que él y luego ver salir a una mujer del lugar.