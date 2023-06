Copa de leche: 'El desayuno o la merienda llega a 810 escuelas de toda la provincia'

El director de Políticas Alimentarias, Horacio Pelaitay charló en Banda Ancha sobre el programa que brinda alimentos de desayuno y merienda en las escuelas. Según detalló, en la provincia son más de 800 escuelas las beneficiarias.

El políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, señaló que hay una cierta cantidad de escuelas son parte del programa de copa de leche. En este casos le brindan a los estudiantes el de desayunos y meriendas. "Estamos hablando de un servicio que llega a 810 escuelas en toda la provincia de gestión pública. Este servicio de desayunos y meriendas, cuenta de líquidos y sodios, que son leche, leche de chocolate, arroz con leche, como también sodio, galletas y cereales" mencionó.

De acuerdo con lo que mencionó, le llevan variedad de mercadería y de sabores, a través de diferentes proveedores también. "Son las instituciones escolares las que reciben este servicio", aludió. En la misma línea mencionó que en la actualidad no hay demora ya que los proveedores están llegando.

"Recordemos que este servicio de desayuno y merienda que llega a 810 escuelas. Es un aporte netamente provincial, con fondos provinciales que el gobierno de la provincia de San Juan", mencionó en Banda Ancha.

Uno de los televidentes señaló que en una escuela de San Martin no tienen tal beneficio. Por lo que el funcionario mencionó que quizás esa escuela que no tenga el servicio de este programa. Otro de los reclamos de la audiencia de Canal 13, mencionaba que en una escuela les estaban dando la copa de leche, pero de repente les dejaron de dar. Por ello, el funcionario menciono "yo no quiero cargar las culpas sobre los directivos, porque la verdad que hacen un trabajo impecable", aunque dejó entrever que en ello recae el programa y su funcionamiento. A ello sumó que todo se trata de un trabajo en conjunto con los ministerios de Educación y Desarrollo Humano, por lo que el reclamo de la madre debe ser un caso especial y ellos van a controlar para saber de que se trata.